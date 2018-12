I consorzi ai piedi dei colli si uniscono: nasce "Terme Colli Marketing"

Si sono riunite martedì negli gli uffici IAT di Montegrotto Terme di fronte al notaio Loris Camporese le assemblee dei soci del Consorzio Terme Euganee e del Consorzio Veneto Acqua e Terme per siglare la messa in liquidazione dei due enti e sancire l'apertura del nuovo consorzio di promozione turistica.

La fusione

«Si tratta di un grande risultato, - spiega Umberto Carraro, presidente fino ad oggi del Consorzio Terme Euganee - che ci è stato chiesto da tempo dai soci, dalle istituzioni locali e dalla Regione Veneto e al quale finalmente siamo riusciti a giungere condividendo intenti e progetti. Un ente di promozione ampio, rappresentativo e moderno che intende lavorare concretamente per la promozione della nostra amata destinazione». «Dalla promozione in chiave più moderna e tecnologica, agli aspetti più tradizionali legati al termalismo classico, queste saranno le linee su cui puntare nel prossimo futuro - spiega l'ex presidente del Consorzio Veneto Acqua e Terme, Gianni Gottardo. - Da più di un anno i due consorzi hanno iniziato un lavoro di condivisione, attraverso decine di incontri di analisi del prodotto turistico in continuo mutamento, ed una collaborazione anche a fianco dell'OGD territoriale. Ora i tempi sono finalmente maturi per concretizzare l'unione.

Terme e Colli Marketing

I due consorzi si chiudono, dunque, per far spazio ad un nuovo ente di ampio respiro, il Consorzio Veneto Terme e Colli Marketing che si propone fin dalla nascita la volontà di raccogliere il più alto numero di adesioni possibili tra alberghi, associazioni di categoria, commercianti e strutture ricettive dei Colli Euganei. Le assemblee dei soci, alla quale erano presenti circa 80 aziende del territorio, hanno votato ad altissima maggioranza a favore dello scioglimento dei precedenti consorzi. È stato dunque fondato il nuovo ente e nominato il consiglio direttivo composto da Umberto Carraro, Gianni Gottardo, Ludovica Lucchesi, Giovanni Mioni, Ida Poletto, Nicolò Radig, Luca Scappini, Angela Stoppato, votando alla guida del neonato ente Umberto Carraro come presidente e Gianni Gottardo come vicepresidente.

Svolta epocale

«Si tratta di una svolta epocale - afferma entusiasta Carraro. - Già di per sé avere riunito quasi 80 aziende per compiere insieme questo passo è sintomatico del fatto che negli imprenditori sia maturata la definitiva volontà di superare le divisioni del passato e di guardare assieme, con speranza ed entusiasmo al futuro. Ci muoveremo insieme nel solco del rinnovamento proposto dall'Ogd e dalla Regione Veneto, si tratta di un evento fondamentale e potenzialmente di grande successo per tutte le aziende che operano nel territorio. Ora ci aspetta un intenso lavoro fatto di condivisione e confronto con tutte le realtà territoriali, questo è solo il primo passo per riuscire a migliorare il nostro sistema di promozione turistica e portarlo con orgoglio ed efficacia a confrontarsi con le più evolute realtà nazionali».