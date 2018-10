Istituto tecnico Magarotto: la Regione stanzia 40mila euro per rifare la palestra

Sono stati stanziati 40mila euro per la ristrutturazione della palestra dell’Istituto tecnico statale per sordi “Antonio Magarotto” di Padova. A stanziarli la Giunta comunale. La scuola accoglie dagli anni ’50 allievi provenienti da ogni parte d’Italia e li prepara all’ingresso nel mondo del lavoro.

L’assessore

“La Giunta dà così adempimento a quanto approvato con la legge regionale di stabilità 2018 – dichiara l’assessore al sociale Manuela Lanzarin, che ha portato la delibera all’approvazione – disponendo un contributo straordinario pari all’80 per cento della spesa preventivata per mettere in sicurezza e ammodernare la palestra e gli spazi ricreativi dell’istituto padovano, unica scuola tecnica in Italia per sordomuti”.