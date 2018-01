Massanzago, il Gruppo Tapì incorpora T&G GmbH e punta al mercato globale

Il Gruppo Tapì con sede a Massanzago, partecipato da Wise SGR, continua il percorso di espansione internazionale con l’acquisizione di T&G GmbH, distributore esclusivo per Germania, Svizzera, Austria, Polonia e Olanda.

UNA SOCIETÀ LEADER CHE PUNTA ALL'ECCELLENZA.

La nuova operazione strategica, con l'incorporazione dell’80% della società T&G GmbH che segue l’acquisizione di Tapì Argentina risalente allo scorso ottobre, consente all'azienda di confermarsi come gruppo multinazionale in continua espansione nel mercato europeo. Specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di chiusure tecnologiche di design dedicate al mondo del packaging (ossia delle confezioni), Tapì sviluppa prodotti per il mercato dei distillati, del vino, dei condimenti, dei cosmetici e della birra. Oltre quattrocento collaboratori in più di sessanta Paesi, questi i numeri del gruppo che punta a diventare il principale fornitore, a livello globale, di chiusure alternative per il mercato del packaging di design.

L'ESPANSIONE IN EUROPA.

La società, controllata da Wise SGR attraverso il fondo Wisequity IV, e con co-investitori Nuova Energia Holding, EuroInvest e il management, ha siglato un accordo vincolante per l’acquisizione dell’80% di T&G GmbH, mentre il restante 20% rimane di proprietà del fondatore e attuale managing director Mario Conoscenti, che continuerà a ricoprire lo stesso incarico con l’obiettivo di sviluppare i mercati serviti. La nuova acquisizione "giocherà un ruolo fondamentale nel trainare l’espansione commerciale del gruppo nell’Europa continentale, dove il mercato presenta molte opportunità non solo sugli spirits ma anche nel comparto birra", commentano all'unisono gli amministratori delegati Roberto Casini e Mario Conoscenti.