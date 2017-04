Imprese padovane a scuola di industria 4.0

Innovare puntando su innovazione e internazionalizzazione: è stato questo l’obiettivo della visita di sei imprese artigiane del comparto officine meccaniche ad Hannover Messe, la principale fiera della meccanica a livello internazionale, in corso ad Hannover fino al 28 aprile. L’iniziativa, che si è conclusa mercoledì, è stata organizzata da Ivl e Upa Formazione, enti formativi legati rispettivamente a Confartigianato del Veneto e Confartigianato Padova, e si è collocata all’interno del progetto Next, che mira all’internazionalizzazione delle imprese artigiane.

A LEZIONE DI INDUSTRIA 4.0. "Abbiamo voluto offrire alle nostre aziende l’opportunità di confrontarsi con differenti approcci manageriali in tema di innovazione e internazionalizzazione - spiegano Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Padova, e Federico Boin, presidente delle Officine meccaniche appartenenti all’associazione - pensiamo sia fondamentale per le imprese manifatturiere perseguire nuovi livelli di flessibilità ed adattamento alle esigenze del mercato. Ed altrettanto importante è comprendere quale sia il futuro della produzione. Ad Hannover Messe, una fiera che ben rappresenta l’industria 4.0, le nostre imprese hanno potuto toccare con mano tutto questo. Ora il prossimo obiettivo è la partecipazione dei nostri associati a questo importante appuntamento in forma collettiva, dopo le positive esperienze al Mecspe di Parma e al Samuexpo di Pordenone".

LE IMPRESE PARTECIPANTI. Le aziende di Confartigianato Padova che hanno partecipato alla visita ad Hannover Messe sono: Pirollo Danilo di Piombino Dese, Metaltech di Piombino Dese, Officina meccanica 2C di Piombino Dese, Pirollo Daniele di Piombino Dese, OMD di Montagnana, Modelleria Mazzari di Padova.