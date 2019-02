Francia e Italia ai ferri corti: qual è il rischio per l'economia padovana?

Poco meno di un miliardo di euro di esportazioni contro poco più di mezzo miliardo di importazioni: è questo il raffronto relativo al 2017 dell'interscambio Padova - Francia. «Ma già il terzo trimestre del 2018 - commenta Franco Conzato, direttore di Promex, azienda speciale della Camera di Commercio di Padova - eravamo ad oltre 770 milioni di euro di export contro i 440 di import».

Asse Padova-Parigi

Dunque: quanto potrebbe costare alle imprese padovane uno "scontro" reiterato nel tempo come quello dei giorni scorsi tra Roma e Parigi e che ha visto, prima volta dalla seconda guerra mondiale, il richiamo dell'ambasciatore francese lo scorso 7 febbraio ma, grazie ad un allentamento della tensione, rientrato ieri a Roma? «L'auspicio è che possa costare poco - dichiara il presidente di Promex, Roberto Boschetto - sia perchè i rapporti sono consolidati, sia perchè la speranza (adesso più concreta) è che si torni tutti a toni più concilianti. Va detto che la Francia è il secondo partner per esportazioni delle imprese padovane. E' seconda, e non di molto, rispetto alla Germania (che da noi ha importato poco meno di un miliardo e 300 milioni di euro nel 2017) e precede gli Stati Uniti mentre per ciò che riguarda le importazioni è al terzo posto dopo Germania e Cina. Nel corso del 2017 abbiamo venduto sopratutto macchinari e apparecchiature (circa il 26% del totale, percentuale che vale poco più di 250 milioni di euro di esportazioni), prodotti delle altre industrie manifatturiere e articoli in pelle (escluso l'abbigliamento), rispettivamente al 13 e all'8%, mentre gomma/materie plastiche e carta valgono l'una il 7 e l'altra il 5% del totale».

Le importazioni

Sul fronte opposto, ovvero quello delle importazioni, sono i prodotti agricoli, animali e della caccia quelli che, da soli, coprono il 19% del totale, coi prodotti alimentari e coi prodotti chimici che si attestano rispettivamente al 16 e al 15% mentre la metallurgia è un punto sotto.

«L'importante - conclude Conzato - è che le diplomazie non perdano la loro centralità. Nel breve, infatti, si possono escludere contraccolpi che, per contro, se lo scontro fosse andato avanti a lungo o dovesse riproporsi, potrebbero invece farsi sentire. E visti valori e proporzioni, direi che per le imprese padovane non si tratterebbe di buone notizie».