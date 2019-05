Imprenditori a scuola… a Villa Draghi

Ancora un’iniziativa di rilancio per il sito di villa Draghi. Tra il 2 e il 4 giugno la villa di proprietà dell’amministrazione comunale sampietrina ospiterà il workshop “M.E.D. | Management Evolution Days” basato sul metodo Trinity of Management di Ernesto Sirolli, esperto di sviluppo economico locale che dal 1995 si dedica all’insegnamento ai leader delle comunità, ai governi e alle aziende come gestire le comunità di Facilitazione delle imprese.

«Abbiamo accolto questa proposta che porta a Montegrotto Terme uno dei grandi esperti di economia, consulente do grandi imprenditori di tutto il mondo, perché uno dei nostri obiettivi è entrare, anche dal punto di vista imprenditoriale, in reti globali, che facciamo uscire Montegrotto Terme dal provincialismo in cui è relegata da molti anni. Si tratta di momento importante di crescita per tutti, sia per gli imprenditori sia per gli amministratori», spiega il sindaco, Riccardo Mortandello. Il 2 giugno villa Draghi ospiterà la cena degli imprenditori che si sono iscritti all’evento, seguiranno il 3 e 4 giungo di giorni di corso vero e proprio che saranno aperti dai saluti del sindaco di Montegrotto Terme.

Management Evolution Days è un evento promosso da InterlogicaHUB, in partnership con Sirolli Associates, in collaborazione con BtheOne Automotive e Cointelegraph Italia, e con il patrocinio del Comune di Montegrotto Terme. «Questo percorso formativo - spiega Mattia Gomiero, uno degli organizzatori dell’evento - è nato a Venezia nelle prime due edizioni. Abbiamo pensato di portarlo a Montegrotto Terme perché siamo convinti delle potenzialità di questo territorio. La seicentesca Villa Draghi, edificio che sorge isolato sulle pendici del Monte Alto, mantiene un contatto ideale con Venezia, visibile nelle giornate terse dal balcone della Villa».