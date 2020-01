Una "rivoluzione": il Comune di Padova aderisce al portale Impresainungiorno

Lo Sportello unico per le attività produttive (Suap) e lo Sportello unico per l’edilizia (Sue) del Comune di Padova hanno aderito al portale "Impresainungiorno" e si sono dotati dei gestionali informatici per la gestione delle procedure forniti dalla Regione del Veneto.

Pratiche

Dal primo febbraio 2020 le pratiche relative a procedimenti del Suap (Sportello unico attività produttive) e del Sue (Sportello unico edilizia) dovranno essere presentate esclusivamente collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it. Il portale Istanze online (Iol) del Comune di Padova resterà operativo con le attuali modalità fino al 31 gennaio 2020; entro tale data potrà essere utilizzato per la presentazione di nuove pratiche, per l’integrazione di quelle già presentate e per la conclusione di quelle presenti in “bozza”. I procedimenti presenti in Iol non completati ed inviati al Comune entro il 31 gennaio 2020 non potranno essere recuperati. Dal primo febbraio 2020 saranno ancora accettate in forma digitale tramite pec esclusivamente le integrazioni documentali relative a pratiche inviate attraverso il portale Istanze online (Iol) del Comune di Padova alla data del 31 gennaio 2020 e in forma cartacea esclusivamente le integrazioni documentali relative a pratiche Sue già inoltrate con la medesima modalità alla data del 31 gennaio 2020. Le pratiche trasmesse con modalità diverse saranno dichiarate irricevibili.

Impresainungiorno

Lo Sportello unico opera esclusivamente in via telematica sia nei confronti delle imprese, che nelle relazioni con le altre PA coinvolte nei diversi procedimenti e si avvale dei servizi informativi ed operativi del portale Impresainungiorno.gov, al quale il Comune ha aderito tramite la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova, senza oneri economici a carico del Comune stesso, che assicurerà l'interoperabilità con i portali regionali già realizzati o di futura realizzazione. Impresainungiorno.gov.it costituisce il sistema connettivo alle nuove funzioni e modalità di sportello, strumento unico su scala nazionale per la razionalizzazione delle componenti informative e per l'accesso ai front-end dei Suap, punto di accesso unitario per la presentazione delle istanze relative all'intero ciclo di vita dell'impresa. Consente all'impresa, in ogni parte d'Italia e d'Europa, di trovare informazioni sul Suap competente per territorio a cui inoltrare la propria richiesta: sul tipo di pratica da attivare, sulla documentazione da fornire, sulla modulistica da utilizzare, sullo stato di avanzamento della propria pratica. In Italia, il portale impresainungiorno.gov è il punto unico di contatto nazionale (Psc) previsto dalla direttiva servizi, con la quale gli Stati membri si impegnano a semplificare le procedure e le formalità imposte ai prestatori di servizi quando intendono operare in un altro Paese europeo.

Edilizia commerciale e residenziale

Il Comune di Padova, nel processo di ammodernamento ed efficientamento della propria attività, ha ritenuto di estendere l’utilizzazione la piattaforma “Impresainungiorno.gov.it” per l’inoltro della pratiche inerenti l’attività di edilizia residenziale secondo le stesse modalità operative che saranno in uso al Suap. Per svolgerle l’attività di back office gli uffici si avvarranno di pacchetti di programmi informatici forniti, senza alcun onere per il Comune, dalla Regione del Veneto in applicazione della Legge regionale 8/11/1988, n. 54 “Interventi per la costituzione di sistemi informativi e l’informatizzazione degli enti locali”, in particolare GPE - Gestione Pratiche Edilizie- e GAP - Gestione Attività Produttive - che a partire da gennaio 2020 saranno disponibili in più di 300 Comuni veneti che già li utilizzano, nell'ultima release completamente rivista.

Come funziona

Per la presentazione sia delle pratiche Sue che Suap, si può accedere al Portale attraverso il sito www.padovanet.it/suap o www.padovanet.it/sue, oppure direttamente dall’home di impresainungiorno.gov.it inserendo “Padova” sulla finestra di ricerca in "Gestisci online le pratiche per la tua attività" e proseguendo con la la procedura guidata. ​Per mantenere la distinzione tra le pratiche relative al Suap e quelle relative al Sue il portale richiederà, nella sezione “Compilazione della domanda telematica - Tipologia di attività edilizia”, di spuntare “Trattasi di attività svolta da privato cittadino”. Il Sistema provvederà all'inoltro telematico della documentazione a tutte le altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento, assicurando al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva svolgendo la funzione di raccordo tra le infrastrutture e le reti già operative per lo scambio informativo e l'interazione telematica tra gli Enti interessati; quindi tutte le comunicazioni e/o integrazioni che il richiedente dovrà produrre non dovranno mai essere inviate direttamente agli Enti esterni al Comune. Ad invio avvenuto il sistema genererà ed invierà automaticamente all’indirizzo pec di riferimento (domicilio elettronico), che è stato indicato nel modulo, la ricevuta di deposito della pratica.

Info

Per aspetti tecnici del portale www.impresainungiorno.gov.it, contattare il call center al numero 06 64 892 892, da lunedi a venerdi: 8.30 - 18.30.