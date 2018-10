La vostra caldaia ha almeno dieci anni e volete sostituirla? Ecco gli incentivi del Comune

Non solo automobili. Oltre a quello relativo alla trasformazione di macchine a benzina o diesel in metano o Gpl, l'amministrazione comunale di Padova ha emesso un bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto per la sostituzione delle caldaie installate da almeno 10 anni con caldaie di nuova generazione o pompa di calore.

L'iniziativa e i beneficiari

Con questa iniziativa l'Amministrazione intende tutelare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni di gas inquinanti, attraverso la riqualificazione del parco degli impianti termici civili. I beneficiari del contributo sono i privati proprietari, i locatari e gli usufruttuari di un immobile ubicato nel Comune di Padova. Tutte le informazioni relative alle modalità di presentazione delle domande ed alle diverse tipologie di importi del contributo sono riportate nel bando, disponibile a questo link: si vai dai 5.000 euro di tetto massimo per la sostituzione di una caldaia a gasolio con una caldaia a gas naturale di ultima generazione a un importo tra i mille e i 2.000 euro per chi sostituisce una caldaia a gasolio o a gas naturale con una pompa di calore.

Riferimenti

Ufficio impianti termici - Settore Ambiente e Territorio - Comune di Padova, solo con prenotazione online dell'appuntamento. Prenotazione appuntamenti: Palazzo Sarpi, via Frà Paolo Sarpi, 2 - 35138 Padova, telefono 049 8204712, fax 049 8207103. Orario martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 solo con prenotazione online dell'appuntamento. Email ambiente@comune.padova.it. Responsabile del procedimento dott. Ferruccio Ferro. Sostituto del responsabile del procedimento Ing. Simone Dallai.