Zero tasse per gli under 35 che aprono un'impresa: "Spinta importantissima"

Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Padova, appoggia la proposta di Vendemiano Sartor, presidente di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, di supportare i giovani under 35 anni che avviano un’impresa artigiana. Zero imposte fiscali e previdenziali per i primi due anni e il dimezzamento nel terzo anno per mettersi a regime dal quarto. In continuità, la richiesta di estendere l’applicazione delle riduzioni fiscali agli imprenditori che dalla soglia media dei 30.000 euro, ora prevista, arrivino sino ai 100.000 euro di ricavi, magari includendo anche le società di persone.

MANOVRA. “Se venisse approvata una manovra di questo tipo, sarebbe una spinta importantissima per i giovani con vocazione all’autoimprenditorialità – sottolinea Boschetto. - Oggi sono in molti che vorrebbero avviare un’impresa propria, ma i costi della burocrazia e l’imposizione fiscale sono altissimi. La tassazione non scende sotto il 40% del reddito, e per un ragazzo che investe è insostenibile”. Padova registra 7683 imprese di giovani under 35 di cui 7043 attive, seconda in Veneto nonostante il calo progressivo degli ultimi cinque anni. “Servono misure per favorire le micro e piccole aziende gestite da giovani – continua Boschetto. Dobbiamo creare le condizioni che permettano di dare concretezza alle capacità imprenditoriali. Se vi sono i presupposti per fare impresa si innesca un volano positivo che alimenta il clima di fiducia e genera ricchezza oltre a creare nuovi posti di lavoro”.