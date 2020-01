Prima visita dopo la nomina: Luca Zaia incontra Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto

Aveva già avuto modo di complimentarsi "virtualmente" con lui, augurandogli «buon lavoro nell’interesse di tutta l’economia veneta, che si regge su uno spirito imprenditoriale non comune e famoso in tutto il mondo». E ora ha potuto replicare di persona: Luca Zaia, Governatore del Veneto, ha ricevuto nella mattinata di martedì 21 gennaio a Palazzo Balbi a Venezia il padovano Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto, alla prima visita ufficiale in Regione dopo la sua nomina alla guida dell'organizzazione.

La visita

Una visita dai toni cordiali, durante la quale Zaia e Carraro hanno approfondito i temi relativi alla situazione economica e congiunturale del Veneto e alle linee di sviluppo dell’impresa in ambito nazionale e internazionale.