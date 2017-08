Continua la battaglia dei vigili del fuoco, l'incontro in Prefettura dà esito negativo

Mercoledì i rappresentanti sindacali dei vigili del fuoco di Padova hanno incontrato il Prefetto a Palazzo Santo Stefano per cercare di trovare una soluzione ai problemi di organico sentiti all'interno del comando. L'incontro però ha dato esito negativo e i vigli del fuoco continuano la loro battaglia, proclamando lo stato di agitazione.

GLI SCIOPERI.

Lo scorso 22 luglio i vigili del fuoco del Comando di Padova hanno scioperato per chiedere "Un rilancio del soccorso e degli stessi operatori, continuamente silurati da tagli che pregiudicano l’operatività". L'Unione sindacale di base non si ferma e dopo aver inviato una letteraal presidente del Veneto, Luca Zaia, annuncia un altro sciopero per il prossimo 16 settembre.