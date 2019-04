Il console del Brasile incontra i vertici della Provincia a Palazzo S.Stefano

Il Console generale del Brasile Eduardo dos Santos è stato accolto in visita a Palazzo Santo Stefano dal presidente della Provincia di Padova Fabio Bui per riconfermare i legami con l’Italia e consolidare le sinergie tra i due paesi in ambito culturale ed economico.

L'incontro

Al tavolo operativo hanno partecipato anche il sindaco di Anguillara Veneta oltre a rappresentanti dell’Università di Padova, del Maap e di Assindustria Veneto Centro. La riunione è servita a stabilire contatti e sinergie vista l’importante presenza di aziende padovane già stanziate in Brasile, i cambiamenti sociali in atto e la crescita economica che il Paese sta vivendo. In particolare, la Provincia e il comune di Anguillara hanno invitato, tramite il Console, il presidente del Brasile Jair Bolsonaro a visitare i luoghi di origine legati al nonno paterno. Il Console ha presentato le opportunità economiche e imprenditoriali offerte dal Brasile che intende investire soprattutto su infrastrutture, tecnologie, innovazione.