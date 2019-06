Nasce in città Italian Design Outlet: Il meglio dell'arredamento direttamente on line

Nasce a Padova Italian Design Outlet, la giovane start up innovativa per la vendita online di prodotti di arredamento di design Made in Italy, con lo scopo strategico di permettere alle aziende produttrici di vendere i propri prodotti provenienti da shooting fotografici, giacenze di magazzino, oppure prodotti fuori catalogo, collezioni passate o pezzi difficilmente reperibili. Italian Design Outlet vuole essere una soluzione concreta alle difficoltà per le aziende di creare propri e-commerce, per le difficoltà tecniche di sviluppo, customer care, gestione magazzino e spedizioni.

Grandi brand

Il progetto è stato supportato interamente da Web4, digital agency padovana specializzata nel web marketing per il settore del Design. «La continua frequentazione professionale e le consolidate relazioni con le aziende produttrici di arredamento e illuminazione, ci hanno permesso a Web4 di inserirci in questo mercato cercando di offrire alle aziende un servizio di qualità sfruttando le opportunità offerte dai mezzi digitali, e allo stesso tempo offrire agli acquirenti un catalogo prodotti che cerca di coniugare qualità, design e prezzo». Racconta Guido Menato, founder e owner di Web4 e di Italian Design Outlet. La start up privilegia la collaborazione con i grandi brand del Made in Italy sia per l'eccellente qualità nella produzione che per la capacità di attuare una continua innovazione, dove dietro ad ogni oggetto ci sono persone, esperienza e passione. Arredare la propria casa, renderla bella e armoniosa, significa fare una scelta per il proprio benessere; per questo motivo cerca di proporre articoli selezionati secondo questi criteri.

Made in Italy

Tutti i prodotti sono 100% originali e in perfette condizioni. Arredamento, complementi e Illuminazione sono le categorie principali del catalogo, che cerca di offrire, attraverso il continuo aggiornamento, diverse soluzioni per arredare gli ambienti con stile e personalità, in modo facile, comodo e soprattutto conveniente, grazie alla forte scontistica e le periodiche promozioni. Nel sito si possono trovare prodotti vincitori dei più prestigiosi premi del design a livello internazionale, pezzi unici difficilmente reperibili, materiali pregiati, dettagli esclusivi e savoir-faire artigianale, che interpretano al meglio la cultura contemporanea e l’evoluzione dell’abitare. Italian Design Outlet garantisce transazioni sicure grazie ai più consolidati standard di cifratura dei dati, spedizione sicure e puntuali, cercando di offrire il miglior servizio al cliente, dalla cura nell’imballaggio dei prodotti fino all’assistenza post vendita. La mission è quella di proporre i migliori prodotti del design Made in Italy rendendoli alla portata di tutti.