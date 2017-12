Itel, Natale più sereno per i lavoratori: c'è l'accordo, ritirata la procedura di mobilità

I 26 lavoratori della Itel di Limena, a rischio mobilità, continueranno a lavorare. A riferirlo è la Fiom Cgil di Padova che ha seguito fin dall'inizio la vertenza. Durante l'incontro tenutosi martedì scorso in Regione con sindacati e Rsu, la dirigenza dell'Itel ha deciso di ritirare la procedura di mobilità sottoscrivendo un accordo fra le parti. Impiegati e operai continueranno a lavorare in Itel portando a termine le commesse legate alle nuove attività che l'azienda ha recuperato, riuscendo a stabilizzare la sua posizione.

"SODDISFATTI".

Garanzie e diritti sono stati ratificati anche per gli altri 65 lavoratori che durante l'estate sono passati a lavorare per la Psc, che ha vinto il nuovo appalto dell'Enel. A seguito degli accordi siglati in regione, sottoscritti anche grazie al forte impegno del sindacato, hanno visto confermate sotto PSC, che all'inizio era reticente sul tema, le tutele e di diritti che avevano in Itel. “Siamo soddisfatti perchè dopo mesi di impegno e lotte i lavoratori abbiano finalmente avuto il riconoscimento dei loro diritti - ha dichiarato Gianluca Badoer della segreteria della Fiom di Padova - Come sindacato ci preme sottolineare che denunciammo già quest'estate la mancanza di trasparenza nella gestione di questo appalto e speriamo che le indagini portino chiarezza sulla questione”.

LA VERTENZA.

La mobilitazione dei lavoratori iniziò nel luglio scorso dopo la perdita dell'appalto dell'Enel da parte del Consorzio Triveneto. Situazione che mise a rischio i dipendenti dell'azienda di Limena. Ad ottobre l'incontro in Regione dove venne chiarito che per la Itel il lavoro c'era pertanto venne bloccata la procedura di mobilità per i lavoratori.