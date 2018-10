Kerberos si prepara al 2019: rafforzata la propria struttura commerciale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Kerberos, azienda del Gruppo Ego specializzata in soluzioni smart per il metering dei consumi energetici, sulla spinta dei risultati ottenuti e per conseguire gli ambiziosi obiettivi di crescita stabiliti per il 2019 ha rafforzato l’organizzazione commerciale con l’inserimento di nuove figure professionali particolarmente qualificate.

La direzione vendite è stata affidata alla dottoressa Laura Ponticello, che, grazie a una solida competenza e significative esperienze in importanti aziende nell'ambito della gestione delle reti di vendita, saprà coordinare con successo la rete commerciale dell'azienda padovana. Pietro Ricciarini, ingegnere e già direttore tecnico della filiale italiana di un'importante azienda multinazionale, è stato invece nominato area manager per l’Italia Centrale, mentre per il ruolo di account manager e di marketing e Communication specialist, Gianpaolo Rocchi, A.D. dell’azienda, ha incaricato Alessandro Abbiati, che dovrà trasmettere gli alti valori che costituiscono e contraddistinguono da sempre l'ampia offerta di prodotti e servizi di Kerberos.

