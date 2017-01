L'importanza della competizione europea all'istituto Dante Alighieri

Una buona testa e un buon cuore sono una combinazione formidabile. Ma quando ci aggiungi una lingua o una penna colta, allora hai davvero qualcosa di speciale". Una considerazione, quella di Nelson Mandela, attuale più che mai in un contesto educativo e sociale sempre mutevole e al passo con i tempi. E' sulla costruzione della personalità, sulla presa di coscienza della propria unicità che è necessario individurare i punti salienti dei processi di formazione. Una fisolofia bene rappresentata dall'istituto Dante Alighieri di Padova.

Qui, tra percorsi didattici personalizzati, la facoltà di scegliere le lingue da studiare in alternativa a quelle previste nell'offerta formativa, anche la cura e l'attenzione nei confronti di studenti con bisogni educativi speciali. Non solo. All'istituo Dante Alighieri è costante e collaborativo il rapporto tra le famiglie, gli studenti e il corpo docente attraverso colloqui settimanali, sportelli pomeridiani e, grazie a sistemi di tecnologia avanzata, anche la consultazione di registri elettronici. E non mancano neppure le attività pomeridiane a cui gli studenti possono scegliere di dedicarsi. Particolare attenzione è dedicata all'apprendimento delle lingue straniere che avviene anche attraverso il festival delle lingue e il lettorato settimanale con madrelingua. Oltre ad attività di doposcuola, al Dante Alighieri si organizzano anche soggiorni studio e alternanza scuola/lavoro all'estero.

E' dal 1933, anno della sua fondazione, che l'istituto Dante Alighieri ha connotato la mission di parole chiavi come: fare società, saper fare, imparare a imparare e costruire il futuro. Nato con lo scopo di fornire un'istruzione professionale ai lavoratori giovani e adulti che non avevano avuto modo di studiare, l'istituo Dante Alighieri si arrichisce nel corso del tempo di tante novità diventando agli inizi degli anni '90 Liceo Linguistico Europeo e nei primi anni 2000 scuola paritaria.

La scuola, dunque, oltre ad incarnare principi legati all'apprendimento, diventa anche competitiva a livello europeo. Come? A spiegarlo è la preside Silvia Carnio: "Nel pomeriggio di sabato 17 dicembre, durante lo svolgimento di "open day" presenteremo un nuovo corso di studi. Si tratta - prosegue - di un liceo internazionale quadriennale, come avviene in tutti i paesi d'Europa". E sulla composizione del corso aggiunge: "La formazione è composta da un biennio comune e da un biennio di approfondimento scelto tra quattro indirizzi possibili, al termine del percorso il diploma di stato che consente l'accesso all'università"

L'open day è fissato in calendario per la giornata di sabato 14 gennaio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso la sede dell'istituto in via Riviera Tito Livio, 43 a Padova