Lavorare nella nostra provincia - Le opportunità di IG Gruppo De Pasquale

Il territorio della provincia di Padova continua a dare segnali incoraggianti in termini di occupazione con risultati positivi che ormai, dal 2015, si confermano di anno in anno. Segnali che riguardano trasversalmente sia uomini che donne ma anche i diversi settori seppur la crescita sia fortemente trainata dal settore dei servizi.

“È un tessuto industriale da sempre punta di diamante del Nord Italia - sostiene Giulia Monselesan, Responsabile della filiale IG - Gruppo De Pasquale di Padova - che negli anni si è evoluto seguendo i trend dei mercati internazionali. Il nostro obiettivo, in questo contesto di forte competitività è quello di capire al meglio le esigenze delle aziende, in modo da selezionare profili ad hoc. Il mercato del lavoro del territorio padovano, inoltre, ha tempistiche molto rapide di inserimento; le aziende ci contattano chiedendoci di inserire figure immediatamente disponibili, dal momento che i volumi di produzione aumentano repentinamente”.

Matteo Forsin, che invece lavora nella filiale IG - Gruppo De Pasquale di Camposampiero, aggiunge “Il settore principale nella nostra zona, trainato dalla presenza di grosse realtà aziendali, è quello delle imprese che producono e commercializzano macchinari agricoli creando anche un indotto locale importante”.

Oltre all’attenzione verso le aziende della nostra zona, IG-Gruppo De Pasquale pone molta attenzione alla relazione con il candidato. In un momento di mercato in cui crescono i contratti a tempo determinato e quelli in somministrazione, è importante poter contare su professionisti esperti, attenti e preparati, capaci di gestire le problematiche che si presentano quotidianamente per i lavoratori.

E di opportunità per trovare lavoro, in questo momento, ce ne sono molte: “Nella filiale di Padova - dice Monselesan - stiamo cercando diverse figure, dall’operaio specializzato a ruoli impiegatizi con competenze linguistiche. Ma anche montatori meccanici, cablatori, operatori di magazzino, addetti alle presse e allo stampaggio delle materie plastiche a cui si affianca la richiesta sempre maggiore di impiegati commerciali che parlino fluentemente l’inglese e un’altra lingua della Comunità Europea disponibili a trasferte internazionali”.

“Ma anche a Camposampiero ci sono opportunità di lavoro - aggiunge Forsin - Le figure maggiormente richieste in questo momento sono saldatori, montatori meccanici e carpentieri, presso-piegatori, operatori su macchine a controllo numerico. Non mancano, infine, opportunità per progettisti, back office commerciali esteri, magazzinieri e pickeristi”.

Per potersi candidare è possibile recarsi nelle filiali sul territorio a Padova (via San Crispino 104) e a Camposampiero (Via Palladio 24), oppure visitare il nostro sito web www.inforgroup.ue e seguirci sulle nostre pagine social Facebook (IG-Agenzia per il Lavoro Padova e IG-Agenzia per il Lavoro Camposampiero), Instagram (IG-Agenzia per il Lavoro) e Linkedin.