Sistemazione di strade e marciapiedi in pieno centro, richiesti "tempi certi e collaborazione"

Senza dubbio necessari e a dir poco importanti. Ma servono "tempi certi": Ascom Confcommercio Padova appoggia i lavori di sistemazione di manto stradale e marciapiedi in centro a Padova annunciati per ottobre dall'assessore Micalizzi, ma chiede nel contempo che ci sia collaborazione.

La richiesta

Lo fa per voce del presidente Patrizio Bertin: "Apprendiamo che, da qui ad un mese, partiranno i lavori su un numero non banale di strade e marciapiedi e la cosa non può che essere sottolineata che con favore da chi, come la nostra organizzazione, vede nella cura della città uno degli elementi più importanti per fare di Padova una città turistica e commerciale di primo livello. Al Comune, però, chiediamo semplicemente di rapportarsi con noi per una definizione precisa dei tempi di intervento in modo da consentire alle imprese di organizzarsi. In altre parole: tempi certi per evitare che uno stop improvviso metta in crisi le attività". Bertin cita a riguardo l'esempio di via dell'Ippodromo e parla di un'altra situazione attualmente in corso: "Per via Scardeone l’assessore Micalizzi è stato contattato dai nostri uffici che, a loro volta, erano stati sollecitati dagli associati presenti nella zona. Micalizzi ha convenuto che un avviso sulla durata dei lavori avrebbe mitigato il disagio”.

Stabilito questo si tratta adesso di guardare ai lavori prossimi venturi: "All’assessorato - conclude Bertin - chiediamo di stilare un calendario con date precise: si inizia il giorno 'X' per finire il giorno 'Y'. Per parte nostra siamo disponibili, fin da subito, a metterci a disposizione per estendere al massimo l’informazione e aiutare i nostri associati".