Per semplificare l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro: nasce il portale "PadovaJob"

L’obiettivo è ambizioso: favorire e semplificare l’incrocio tra domanda ed offerta di lavoro, offrendo un supporto concreto alle aziende e ai lavoratori del territorio, come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento. Nasce da questo presupposto PadovaJob (www.padovajob.it), il portale realizzato dall’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario Padova (espressione di Ascom Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) e dall’Ente Bilaterale Turismo Padova Terme Euganee (espressione di Padova Hotels Federalberghi, Federalberghi Terme Abano Montegrotto, Appe, Fiavet, Faita, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil).

Il portale

Il portale, ancora in fase di sviluppo (solo in questi giorni le organizzazioni di riferimento stanno informando i propri soci dell’opportunità), raccoglierà le offerte di lavoro delle aziende iscritte ai due Enti Bilaterali che avranno la possibilità di creare la propria area riservata all’interno del portale, in cui poter inserire i dati e la descrizione della propria attività, ma soprattutto potranno creare annunci di lavoro e gestire le candidature pervenute in totale autonomia e gratuità. Dall’altro lato i lavoratori potranno candidarsi autonomamente agli annunci delle aziende. Il portale - spiegano negli uffici degli Enti - verrà presentato in forma ufficiale dopo il periodo feriale nel corso di un convegno dedicato al tema del lavoro. In ogni caso, per qualsiasi dubbio inerente il nuovo portale del lavoro PadovaJob è possibile contattare info@padovajob.it o si può telefonare al numero 049 8209790 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 15 alle 17 nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì.