Lavoro a Padova, apre la nuova sede di IG in via Annibale Padovano

IG Agenzia per il Lavoro ha una nuova sede a Padova. Già da alcuni anni la società, specializzata nella gestione delle risorse umane, lavora nel territorio padovano per aiutare chi cerca un lavoro a trovare la giusta opportunità: partendo delle esperienze di ogni candidato, dalle competenze acquisite, dalla motivazione dimostrata, IG seleziona i migliori profili per soddisfare le esigenze delle aziende del nostro territorio; perché, oltre al lavoro con i candidati, IG mette a disposizione delle aziende padovane la propria esperienza nell’identificare e risolvere i loro bisogni di personale, sia generico che specializzato.

Dove si trova l'agenzia?

Il nuovo ufficio, in Via Annibale Padovano 1, zona Arcella, a pochi passi dalla stazione di Padova, sarà quindi la casa di chi vuole affacciarsi al mondo del lavoro per la prima volta, ad esempio grazie a contratti di stage, o per tutti coloro che sono alla ricerca di una nuova occasione per mettersi alla prova con contratti a tempo determinato o indeterminato.

Le persone

Giulia Monselesan, District Manager per l’area di Padova, Belluno e Rovigo, dirige l’ufficio guidando un team di lavoro con esperienza nel settore delle risorse umane: Chiara che affianca le imprese locali nei loro bisogni di personale e Bruna che incontra i candidati per valutarne competenze ed esperienze.

«Il nostro territorio è ricco di opportunità»

«Abbiamo sempre molte ricerche attive presso la nostra filiale. – dice Giulia - Il nostro territorio è ricco di opportunità ed i nostri clienti sono sempre alla ricerca del profilo giusto da inserire nelle loro aziende. Questo è il nostro lavoro: far incontrare la persona corretta all’azienda che si aspetta determinate competenze ma anche una capacità di comprendere la cultura aziendale. In questo momento, ad esempio, siamo alla ricerca di operai disponibili a lavorare su turni, saldatori, piegatori, tornitori, programmatori CNC. Chiunque avesse esperienza in queste mansioni può venirci a trovare o chiamarci».

Contatti

Il team IG di Padova vi aspetta per trovare la vostra nuova opportunità di lavoro. Potete trovarli nella nuova sede in Via Annibale Padovano 1 oppure seguirli sulla pagina Facebook di filiale (@IgPadova1). Se invece volete contattarli potete chiamare il numero 049 986 3515 o scrivere all’email padova@inforgroup.eu.