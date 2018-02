In alto i boccali: ora la birra artigianale è certificata da una legge regionale

Cin cin. Il Consiglio regionale ha votato ed adottato all’unanimità una legge regionale per la “Promozione e valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale”. Un settore che guadagna importanza e prestigio di anno in anno, e che vede Padova tra le provincie più attive a livello nazionale.

CERTIFICAZIONE REGIONALE

Il provvedimento, fortemente voluto dal Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia - MCR, prevede che nel bilancio regionale per l’anno in corso siano stanziati circa 250 mila euro per un fondo finalizzato ad incentivi economici per il settore, ma anche per sostenere progetti di ricerca, innovazione e ovviamente per la formazione. "Un traguardo importante - affermano con viva soddisfazione i Consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Massimiliano Barison e Sergio Berlato - per un settore in crescita e che da tempo chiedeva un riconoscimento ufficiale per tutelare questa particolare industria artigianale, la qualità del prodotto e la formazione professionale degli addetti". Prosegue Barison: "Negli ultimi vent’anni il numero di birrifici artigianali in Italia è aumentato esponenzialmente passando da poche decine ad un migliaio, ed in questo momento il nostro Paese è il quarto produttore mondiale di birra artigianale. Con oltre ottanta birrifici indipendenti e già attivi nel 2015 il Veneto rappresenta, con Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, una delle regioni leader in questo settore. Questa crescita legata ad una volontà di tutelare la qualità di un prodotto artigianale di grande tradizione, ha indotto la Regione del Veneto a dotarsi di una legge specifica che certifica la nostra birra artigianale. Vogliamo puntare sul settore agroalimentare per creare occupazione e lavoro. La birra artigianale ha importanti margini di crescita visto che oggi il PIL di questo prodotto ha un fatturato di cinquecento milioni di euro, rappresenta il 10% del mercato del vino ma sicuramente qualità e tipicità sono fattori determinanti per notevoli margini di crescita".

REGISTRO DEI BIRRIFICI ARTIGIANALI

"Ricordiamo - precisano i Consiglieri Barison e Berlato - che per birra artigianale si intende quella prodotta dai piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Infatti, la Legge oggi approvata, è il primo provvedimento del genere in Italia. Questo strumento normativo è frutto del recepimento di indicazioni ed istanze presentate dalle associazioni di categoria, come Coldiretti e Confartigianato Veneto, di analisi del settore, della volontà di far emergere la peculiarità di una produzione locale premiando la filiera agricola corta, coinvolgendo il mondo agricolo e puntando sempre sulla qualità della nostra birra artigianale veneta. Un impegno concretizzato nella finalità di identificare e tutelare le aziende artigianali venete, valorizzare la produzione di birra artigianale basata su tradizionali metodologie di lavorazione, incentivare lo sviluppo della coltivazione e la lavorazione di materie prime, promuovere la qualificazione delle competenze professionali degli operatori e creare lavoro e occupazione facilitando chi si sta affacciando con interesse a questo settore. Oltre a tutto questo la Regione del Veneto si propone di istituire il registro dei Birrifici Artigianali, definire un disciplinare di produzione, salvaguardare le imprese promuovendole nel mercato tramite l’organizzazione di una Fiera annuale del settore, favorire l’associazionismo economico con una maggiore cooperazione tra imprese del comparto e sostenere interventi di ristrutturazione e ammodernamento dei macchinari. Una sfida importante per un settore che saprà dare molti soddisfacenti risultati".