"Luci sull'impresa", il business plan vincitore è la panca da giardino che ricarica il cellulare via bluetooth dell'IIS Girardi di Cittadella

È “S.E.M.E.” (sicuro, ecosostenibile, multiuso, economico), la panca per arredo da giardino fotovoltaica che ricarica il cellulare via bluetooth proposta dalla classe 3^AC dell’IIS Girardi di Cittadella, il business plan vincitore del premio “Luci sull’impresa - Idee innovative e sostenibili per la casa” 2017 promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Padova per stimolare la creatività dei ragazzi degli istituti tecnici e licei padovani e avvicinarli al mondo dell’impresa.

GLI ALTRI PREMIATI. Secondo miglior progetto d’impresa a “Buongiornissimo”, il cuscino che implementa in un unico prodotto le funzioni già oggi in commercio di sveglia, cuscino vibrante e cuscino musicale, pensato dalla 4^ AE dell’ITIS Severi di Padova. Terzo gradino del podio a “Shutitoff” interruttore che blocca il flusso di corrente quando gli elettrodomestici sono in stand-by proposto dalla 3^L dell’IIS Scalcerle di Padova. Menzione speciale per il business plan “Quixte” piattaforma sincronizzata su elettrodomestici e ambienti di casa con un centro di ascolto esterno che aiuta gli anziani soli, proposta dalle classi 4^A e 4^E dell’IIS Rolando da Piazzola di Piazzola sul Brenta.

OLTRE 600 STUDENTI PADOVANI. La consegna dei premi è avvenuta giovedì mattina a PadovaFiere nell’ambito di “Luci sull’Impresa”, davanti a una platea gremita di oltre 600 studenti delle scuole superiori di Padova e provincia da parte di Anna Viel, presidente di Giovani Imprenditori di Confindustria Padova. L’evento ha concluso un anno di attività di Confindustria Padova sull’Education che ha coinvolto con dieci progetti 4.500 studenti e 290 docenti delle scuole superiori della provincia di Padova e 400 imprenditori. Al team vincitore un buono acquisto in libri e materiale didattico di 800 euro, al secondo classificato di 500 e al terzo di 300 euro offerti da Confindustria Padova.

VIEL. "Tecnologie innovative e sostenibilità sono ingredienti delle nostre imprese - dichiara Anna Viel, presidente Giovani Imprenditori di Confindustria Padova - e per questa edizione di Luci sull’impresa abbiamo voluto alzare l’asticella con i ragazzi, misurare la loro inventiva per la casa e la domotica, dove l’innovazione deve renderci la vita più semplice. Una sfida vinta in pieno, guardando la partecipazione straordinaria e l’originalità dei progetti. Alla capacità di ragionamento, team working e padronanza dei mezzi digitali, i ragazzi hanno aggiunto un ingrediente che fa la differenza: la capacità di sognare. Abbiamo sollecitato lo spirito imprenditoriale degli studenti e loro ci hanno restituito idee geniali, sostenibili e realizzabili che vorremmo trovare presto nella nostra vita quotidiana, a conferma che le imprese, i prodotti e le professioni di domani tocca a loro inventarli".