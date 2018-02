A Padova il meeting sull'incubazione d'impresa: raddoppiano le aziende del T2i

Non solo agrindustria a Rovigo: è quanto è emerso nel corso del convegno “Incubazione d’impresa: nascita e valorizzazione delle startup innovative”, svoltosi a Padova nella sede della Fondazione della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo che ha finanziato il progetto “Start Up”. Una vera e propria joint venture tra i parchi scientifici delle due città per accelerare l'innovazione in Veneto.

La culla dell'innovazione

Ad oggi sono 25, 14 in più rispetto all’anno scorso, le imprese innovative che hanno trovato casa al Censer di Rovigo, un luogo strategico in cui sono concentrate attività ad alto tasso di conoscenza e innovatività. Nuove idee di impresa passate dalla fase progettuale allo sviluppo e addirittura alla produzione grazie ai servizi di T2i e alla consulenza strategica di Galileo Visionary District, che ha affiancato l’agenzia delle camere di commercio in un grande lavoro di sinergia.

Le start up presentate a Padova

Le imprese innovative incubate a Rovigo danno lavoro complessivamente a oltre cento persone tra dipendenti e collaboratori e operano principalmente nei settori ambiente, energie rinnovabili e materiali innovativi. Nel corso dell'appuntamento padovano erano cinque le aziende in vetrina e fattureranno a fine anno complessivamente oltre 5 milioni di euro, impiegando ciascuna almeno 12 collaboratori. Ognuna in cinque minuti ha avuto modo di illustrare progetti e strategie a una platea di imprenditori e giornalisti. Ecco le start up presentate: Giorgio Cortuso di Tyche3, Massimo Morbiato di DigitalLab, Valentina Temporin di PopLab, Salvatore Piccinato di Jotto, Piermatteo D’Amico di RedHeat.

I numeri dell’incubatore T2i

Sono 104 le candidature pervenute nel 2017 allo Sportello Nuova Impresa da parte di persone interessate all’avvio di una nuova azienda; 25 gli incontri di formazione e i cicli di workshop sul territorio; 47 gli imprenditori e neo imprenditori a cui è stata fornita assistenza e consulenza per l’attività di tutela del marchio aziendale; 240mila euro il capitale distribuito a dieci neo imprese nel 2017 attraverso lo Sportello Micro Work e Sostegno Prima Impresa. Lo scorso anno è stato inoltre realizzato dalle start up innovative incubate un “banco prova” in un laboratorio di sperimentazione di micro-cogenerazione OCR per la produzione di energia elettrica attraverso lo scambio termico.

La sinergia con la realtà padovana

Emiliano Fabris, direttore di Galileo VisionaryDistrict, ha chiarito il ruolo del parco tecnologico padovano spiegando come sia stata messa a disposizione una serie di strumenti per valutare il potenziale innovativo delle idee di impresa al fine di parlare “una lingua comune”. Roberto Saro, segretario generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, ha spiegato le ragioni dell’intervento della fondazione, che ha voluto così sostenere un progetto capace di attrarre a Rovigo intelligenze e imprese anche da altri territori, creando così nuova economia e sviluppo per il territorio.

Un ecosistema dell'innovazione

“Il nostro incubatore di Rovigo - ha concluso Roberto Santolamazza, direttore di T2i Trasferimento Tecnologico e Innovazione - è riuscito in pochi mesi a costruire per le sue imprese una rete di relazioni proficua tra startup e aziende consolidate andando a realizzare un autentico ecosistema dell’innovazione. Rovigo è diventata così baricentro di nuove competenze e centro d’eccellenza soprattutto nel settore dell’edilizia, dove sono state sviluppate idee premiate a livello nazionale e internazionale. Il nostro impegno per il futuro mira a potenziare l’attività con le nuove imprese per fare di T2i sempre più un crocevia di sviluppo di innovazione e crescita di business".