Nuovi mercati a km 0 in città e alle Terme, Dal Toso: "Rafforziamo la presenza a Padova"

Da un decennio ormai i mercati agricoli a “km 0” sono una consuetudine, sia a Padova che in provincia. Non certo una moda passeggera ma un nuovo modo di fare la spesa direttamente dall’agricoltore che “mette la faccia” sui propri prodotti.



VENDITA DIRETTA. L’associazione “Agrimercato delle Terre del Santo” rappresenta la maggior parte degli imprenditori impegnati anche nella vendita diretta, poco meno di una sessantina, nei mercati di Campagna Amica a Padova e provincia. Nei giorni scorsi il Consiglio d’amministrazione ha eletto il nuovo presidente dell’associazione. Si tratta di Giovanni Dal Toso, 58 anni, imprenditore di Boara Pisani, titolare dell’azienda agricola di famiglia. Già attivo sul fronte sindacale con la vice presidenza di Coldiretti Padova, Dal Toso è stato scelto all’unanimità dal consiglio dell’associazione che ha confermato vice presidente Faustino Saccuman di Bovolenta. I 57 soci dell’Agrimercato sono attivi in ben 13 mercati settimanali a Padova e provincia e partecipano anche ad altre attività promosse da Campagna Amica: "Ringrazio per la fiducia i colleghi" afferma Dal Toso "con i quali confermo l’impegno per proseguire al meglio l’attività dei mercati agricoli, ormai entrati nella quotidianità di tanti cittadini consumatori. Giusto nei prossimi giorni saremo impegnati nei due nuovi mercati a Montegrotto, nelle frazioni di Mezzavia e di Turri, e nelle prossime settimane anche a Caselle di Selvazzano. Abbiamo in progetto però di rafforzare la nostra presenza a Padova, vista l’esperienza più che positiva negli attuali mercati in via Cave, dove abbiamo contribuito a strappare il quartiere dal degrado, grazie alla collaborazione del parroco, e alla Mandria".



INIZIATIVE SU PIU' FRONTI. Prosegue poi: "Contiamo di ampliare queste esperienze in altri punti della città, anche con nuove iniziative. Siamo comunque attivi su tutti i fronti: dalla promozione della cultura della stagionalità e qualità dei prodotti alle attività con le scuole per far conoscere i prodotti del territorio, ridurre lo spreco alimentare e migliorare l'ambiente anche attraverso la nostra alimentazione. La spesa a km 0, non dimentichiamolo, permette inoltre di ridurre l’impatto dei trasporti commerciali. Possiamo contare sul prezioso appoggio dei cittadini consumatori, che ci sostengono e ci spronano a continuare".