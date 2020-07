Flette ancora il mercato delle auto: -21,50% a giugno, -47,16% nei primi 6 mesi del 2020

Rispetto ai mesi precedenti non c’è paragone, come ad esempio il minimo storico delle 76 vetture immatricolate in provincia di Padova ad aprile. A giugno sono state immatricolate 2.089 vetture. Il problema, sottolinea Ascomp, è che rispetto ad un anno fa siamo ad un -21,50% che è un risultato negativo ma comunque meno negativo di quello delle altre province venete che, se si esclude Belluno che ferma la caduta al -18,14%, sono al -22,94% (Treviso), al -24,73% (Venezia), al -25,49% (Verona), al -26,40% (Rovigo) e al – 31,29 (Vicenza).

Fase critica

«Purtroppo la fase critica continua – commenta Massimo Ghiraldo, presidente dei concessionari auto dell’Ascom Confcommercio di Padova – e il calo delle immatricolazioni di autovetture nuove registrato anche a giugno è l’onda meno accentuata ma pur sempre drammatica di quanto registrato nei mesi precedenti e conferma lo stato di sofferenza del mercato automobilistico causato dal virus. Il fatto che siamo passati dal quasi 100% circa di aprile alla perdita di giugno che è un po’ più bassa del valore medio nazionale (-23%) e anche di quello regionale (-25,19%) ma che rappresenta pur sempre un quinto dell’immatricolato di un anno fa, non deve assolutamente far pensare ad un miglioramento del mercato, ma il risultato è attribuibile esclusivamente al recupero di immatricolazioni di auto nuove ordinate prima del lockdown».

Semestre pessimo

E che di mercato ancora critico si sia costretti a parlare, lo conferma il valore, in percentuale, dell’immatricolato del primo semestre del 2020 che si fissa, per Padova e provincia, ad un -47,16%, secondo peggior risultato regionale dopo il -47,61% di Venezia. Ma veniamo ai singoli marchi, quasi tutti in flessione più o meno marcata ad esclusione di Alfa Romeo (+14,29% giugno 2020 su giugno 2019), Mercedes (+2,17%), Seat (+6,67%), Skoda (+3,33%), e Toyota (+2,27%). Non male anche Fiat che chiude con un onorevole -3,80%. Curioso, ma non più di tanto se consideriamo il trasferimento temporale dal periodo del lockdown, i dati di Ferrari (3 auto rispetto alle 2 di un anno fa) e soprattutto Porsche (46 contro 27, pari ad un +70,37%). «Di sicuro – conclude il presidente dei concessionari dell’Ascom Confcommercio – il mercato non può riprendersi con le sole offerte promozionali che i vari brand hanno messo in campo e va tenuto in debito conto che si avvicina a grandi passi la gelata autunnale. Per cui serve una scossa da parte del governo».