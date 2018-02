I padovani credono nell'investimento sul mattone, ma temono tassazione e normative

Per gli italiani la casa rappresenta da sempre un bene sia economico che affettivo. Dato che trova conferma anche a Padova, dove secondo l’ultima ricerca dell’Osservatorio di Sara Assicurazioni, compagnia assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia, quasi un padovano su due (47%) crede ancora nel valore del mattone. Rispetto al passato però i timori legati all'acquisto degli immobili sono molti.

Incertezza su tasse, normative e degrado

Per i padovani le preoccupazioni maggiori sono legate alle potenziali fluttuazioni del mercato immobiliare (45%) e al possibile peggioramento del contesto circostante, provocato dal degrado, da interventi edilizi o da aumenti del livello di criminalità e inquinamento della zona (45%). Pesano anche, in egual misura (41%), l’incertezza su tassazione e cambiamenti normativi e gli eventi catastrofali (41%).

La proprietà vince sull'affitto

La casa resta comunque uno dei più importanti investimenti per il futuro proprio e familiare. Molti infatti ritengono il patrimonio immobiliare un lascito per i figli (29%) e un bene "rifugio" per tempi incerti (29%), seguiti da chi lo considera una forma di investimento finalizzata all’affitto o alla rivendita (21%). Si riconferma anche il primato della proprietà rispetto all'affitto: l’86% dei padovani preferisce abitare in una casa di proprietà e il 29% investirebbe nella sua stessa città. A credere poco nel valore del mattone come bene di investimento è il 28% degli intervistati e il 14% afferma di preferire la locazione, che permette di avere meno responsabilità (71%) e di risparmiare sulle tasse (29%).

I dubbi sulla tutela della proprietà

Un tasto dolente è poi la necessità di proteggere il valore dell’abitazione. Più di un padovano su tre (37%) ritiene che di fatto non sia possibile tutelarsi, mentre per il 33% la soluzione è tenersi sempre aggiornati sulle novità normative e l’andamento del mercato immobiliare. Un altro 26% si proteggerebbe con una polizza assicurativa specifica e il 16% si rivolgerebbe a un consulente.