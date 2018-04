Mercato immobiliare italiano, continua il trend positivo anche in Veneto: i dati

Continua il trend positivo del mercato immobiliare italiano, grazie ai mutui ancora convenienti, ai prezzi delle abitazioni ormai a livelli minimi ed a una rinnovata fiducia, si vede un aumento della domanda e di conseguenza delle compravendite (come confermato anche dai dati dell’Agenzia delle Entrate).

Il trend



Negli ultimi anni il mercato immobiliare ha visto i prezzi scendere progressivamente e questo ha comportato un cambiamento a livello di tipologie immobiliari richieste determinando uno spostamento sui tagli più grandi. L’analisi della domanda a Gennaio 2018 registra una prevalenza di trilocali (40,5% delle preferenze), a seguire il quattro locali che raccoglie il 24,1% ed i bilocali con il 23,4%. La percentuale di quest’ultima tipologia è in aumento a motivo anche di un ritorno degli investitori. L’offerta sembra assottigliarsi, soprattutto sulle tipologie di qualità. I tempi di vendita sono in lieve diminuzione, in particolare, se l’immobile è correttamente valutato. L’analisi dell'offerta evidenzia che nelle grandi città italiane la tipologia più presente è il trilocale, con la percentuale del 32,7%, a seguire il quattro locali con il 23,9% ed infine il bilocale con il 22,6%.