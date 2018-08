Merryday a portata di anziano: a Padova presentato il sito per la spesa online

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Anziani e tecnologia. In questa calda estate da Merryday un’iniziativa a favore degli anziani che hanno bisogno di maggiore autonomia per fare la spesa o per ordinare un pranzo o una cena.

Il servizio

Merryday è la start up padovana attiva da marzo 2018 nel settore della spesa on line, che propone oltre alla tradizionale consegna di generi alimentari a domicilio, anche una selezione di piatti già cucinati di qualità per tutti i gusti e per tutte le esigenze. Dalla sua nascita Merryday ha sviluppato un costante lavoro soprattutto a contatto con le persone anziane per spiegare e facilitare l’utilizzo del sito per ordinare online. In quest’ottica si è svolta pochi giorni fa la presentazione del sito merryday.it agli ospiti della Fondazione OIC onlus che, in questa estate infuocata, hanno potuto conoscere un’alternativa valida alla spesa tradizionale e alla cucina in casa.

Gli obiettivi

Chiara Volpato, in prima linea nella promozione dell’azienda e delle sue proposte al pubblico, tiene a sottolineare “La tecnologia deve essere al servizio di tutti e non rappresentare un ostacolo o una limitazione. La sfida è di rendere anche le persone meno avvezze agli strumenti tecnologici capaci di utilizzare il nostro servizio online e di fare la spesa con facilità. Questo è anche uno degli elementi che ci identifica rispetto ad altri competitor molto forti e ben radicati nel territorio”. E prosegue: “Proponiamo una vasta scelta di prodotti e di piatti preparati al momento dai nostri chef. La lavorazione delle nostre portate è realizzata nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie con alimenti freschi e di qualità, la consegna avviene nell’arco di un’ora”. Il tema dell’alimentazione per gli anziani è centrale, in quanto, è dimostrato che spesso non seguono una dieta equilibrata completa dei nutrienti essenziali per la salute, a volte per pigrizia, altre per reale impossibilità. In questo senso il mondo digitale e la tecnologia sono ottimi alleati per superare le limitazioni funzionali e per semplificare la vita di tutti i giorni. “Ma vogliamo fare di più per i nostri clienti. Stiamo studiando piatti che tengano conto di eventuali patologie specifiche delle persone che si rivolgono a questo servizio. Da ottobre avremo uno chef dedicato”, conclude Chiara Volpato.

Vantaggi

Ma quali sono i vantaggi e le caratteristiche dell’acquisto sul sito Merryday? Dalla possibilità di salvare la lista della spesa per ottimizzare il tempo, a quella di visualizzare lo storico degli ordini per avere sempre tutto sotto controllo; non c’è ovviamente problema per l’emissione della fattura, né per prenotare l’esatto orario di consegna. Il sito è suddiviso nelle sezioni “spesa” e “cucina”, a loro volta organizzate nelle diverse sotto categorie di prodotti. La sezione “cucina” contempla la possibilità di scegliere tra il menù della pausa pranzo (veloce e completo), un buffet o un party, o il menù completo per la cena. Il servizio Merryday funziona tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21. È possibile avvisare il driver in caso di imprevisto in quanto tutto il personale addetto alle consegne è dipendente dell’azienda. Un servizio ad personam, quindi, studiato per creare massima fiducia e collaborazione tra cliente e fornitore. Provare per credere!