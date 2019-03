Michele Ghiraldo confermato alla presidenza degli alimentaristi della Fida Ascom

L’aponense Michele Ghiraldo è stato confermato alla presidenza degli alimentaristi della Fida Ascom Confcommercio di Padova. Ghiraldo, 50 anni, titolare di un negozio di delicatessen in viale delle Terme ad Abano, è vicepresidente provinciale dell’Ascom e componente di giunta della Camera di Commercio con delega al turismo, oltre che vicepresidente nazionale della Fida, l’organizzazione dei dettaglianti alimentari della Confcommercio.

I gloriosi "Casolini"

Con Ghiraldo, a guidare un gruppo ancora forte in provincia di qualcosa come 350 esercizi eredi dei gloriosi “Casolini” ma oggi orientati ad una qualità senza compromessi ed ad un servizio di alta gamma dal tratto fortemente innovativo, sono stati eletti, in qualità di vicepresidenti, Cristina Biollo e Marco Rossetto, mentre come consiglieri ci saranno Nicola Maurizio Bertin, Italo Guzzon, Adriano Piccolo, Oscar Semenzato, Giampaolo Lincetto, Nicola Lissandrin e Pierluigi Toniato. Risultano inoltre cooptati nel consiglio il cav. Antonio Mason, in quanto presidente della Fratalea Casolinorum Patavinorum e Primo Zaggia, Silvano Vignato, Ettorino Mancuso ed Orfeo Baracco.

Ghiraldo, Biollo, Piccolo, Lincetto e Toniato faranno poi parte dell’assemblea dell’Ascom.