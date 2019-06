Uno “Speciale scuole” per il lavoro in ambito turistico: torna "Work4All"

Dopo il grande successo della prima edizione, torna a Montegrotto Termel, sabato 15 e domenica 16 giugno, "Work4All", la manifestazione organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Lavoro

Novità di questa edizione è l’anteprima di venerdì 7 giugno dedicata ai giovani che si stanno formando per entrare nel mercato del lavoro in ambito turistico. In collaborazione con la Regione de Veneto ci saranno due importanti appuntamenti a cui parteciperanno i ragazzi degli ultimi anni delle superiori. Presso il circolo Auser di via Diocleziana, 4 alle 14.30 Davide Giribaldi, esperto in innovazione e tecnologie esperienziali, terrà un incontro dal titolo “Tecnologia e innovazione: 5 idee per vivere felici e trovare il lavoro del futuro”. Obiettivo è aiutare i ragazzi a individuare e distinguere tra quello che sanno fare, quello che piace loro fare e quello per cui possono essere pagati. Di seguito, alle 15.15 gli hotel delle Terme incontreranno i giovani per raccontare loro le opportunità di lavoro e spiegare con esempi concreti che cosa significhi lavorare nel mondo dell’accoglienza.

Anteprima

L’anteprima si aprirà poi a un altro evento di grande interesse per le aziende del territorio: sempre Davide Gribaldi, alle 17.30, terrà uno workshop questa volta rivolto dedicato ai titolari d’impresa, ai responsabili Marketing e agli HR di aziende ed hotel e dedicato alla "Gestione della reputazione on-line". Si parlerà di brand reputation analizzando casi di successo e di insuccesso. Il 15 e 16 giugno ci sarà la manifestazione vera e proprio: in particolare sabato 15 sarà dedicato ai colloqui con le aziende del territorio mentre domenica 16 sarà dedicata ai colloqui con gli hotel e le catene di ristorazione. Fin da ora è attivo un servizio di pre-selezione dei curricula che indirizzerà i candidati verso le strutture che cercano candidati in linea con le loro professionalità. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.work4all.it

Profili

«L’idea - spiega l’assessore al Sociale di Montegrotto Terme, Elisabetta Roetta - di contribuire a far incontrare tra domanda e offerta di lavoro in un evento specifico, ospitato in un luogo comunale e offrendo anche servizi a chi è alla ricerca di lavoro si è rivelata vincente nell’edizione di novembre e per questo abbiamo deciso di riproporla ampliata”. “Per noi - aggiunge il sindaco Riccardo Mortandello - è importante che le aziende del territorio riescano a trovare personale qualificato e nello stesso tempo che chi è alla ricerca di lavoro possa trovare soddisfazione nel nostro territorio. Solo valorizzando il lavoro si potrà costruire un futuro di progresso dalle basi solide e duratore, e ognuno, nel proprio ruolo, è chiamato a perseguire questa logica di sviluppo economico e sociale». Tra i profili ricercati alcuni sono specifici per il settore alberghiero della destinazione Terme e Colli: camerieri, addetti alle applicazioni del fango, massaggiatori, cuochi, segretari di ricevimenti, portieri notturni…altri invece sono generici per il settore dei servizi, in particolare operatori socio sanitari, infermieri, ma anche autisti con patente B, progettisti meccanici, consulenti commerciali, laureati in tecnologie alimentari, consulenti assicurativi, periti, impiegati commerciali e neodiplomati in meccanica ed elettrotecnica.