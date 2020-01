Lutto nel commercio padovano: è scomparso Bruno Grossardi, "anima" di via Altinate

«Lo dico senza retorica: con Bruno Grossardi se ne va un pezzo di storia del commercio padovano». Il presidente dell’Ascom Confcommercio, Patrizio Bertin, commenta la scomparsa del noto commerciante di via Altinate con sincera partecipazione.

Il cordoglio

Aggiunge Bertin: «In tutti questi anni grazie anche alla vicinanza dei nostri esercizi e alla sua partecipazione alle iniziative di Borgo Altinate, ho più volte avuto modo di cogliere dalle sue parole i suggerimenti e gli stimoli per mantenere al nostro settore quella vitalità che è anche garanzia di sviluppo economico e tenuta sociale della nostra città. All’amico Grossardi, e in questo triste momento alla moglie Lella, va dunque il ringraziamento per aver fatto del loro lavoro appassionato un esempio per decine di colleghi e un punto di riferimento per tanti padovani che nel loro esercizio hanno trovato non solo la professionalità ma anche la cultura che è insita nel nostro lavoro».