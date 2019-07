Confartigianato Padova piange Lorenzo Talami: era il presidente onorario dell'associazione

È mancato domenica 7 luglio Lorenzo Talami, presidente onorario di Confartigianato Imprese Padova.

Lorenzo Talami

Nato a Padova il 13 agosto 1930, sposato, con tre figli, dopo un’esperienza nell’Aeronautica Militare, nel 1956 ha scelto la strada dell’impresa, nel settore della lavorazione delle materie plastiche. Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Imprese Padova, lo ricorda così: «Talami è stata una figura di riferimento insostituibile per il mondo associativo padovano. Uomo autorevole, ha saputo guidare con coscienza e dedizione l’associazione dal 1977 al 1989, sapendo essere sempre un coraggioso interprete dei valori cristiani del mondo artigiano». Sempre interessato alla vita associativa, ha avuto moltissimi impegni istituzionali, fin dal 1957. Nel ’66 entra a far parte della Commissione Provinciale per l’artigianato e nel ’69 ne diventa presidente. Membro di giunta della Camera di Commercio e consigliere dell’Ente Fiere di Padova, nel marzo del 1977 diventa presidente dell’Unione Artigiani - Confartigianato Padova, carica che manterrà fino al 1989. Durante questi anni, viene eletto presidente dell’aeroporto padovano (1980) ed entra a far parte del consiglio di amministrazione della Banca Antoniana. Presidente dell’Ueapme (l’Unione Europea dell’Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese, con sede a Bruxelles), chiude la sua carriera alla guida degli artigiani come vicepresidente vicario della Confartigianato nazionale e presidente della FIA (la Federazione Internazionale dell’artigianato, con sede a Vienna). Grande viaggiatore, abile conversatore e unanimemente riconosciuto come uomo di stile per il suo tratto quasi “britannico”, che ne ha sempre caratterizzato i rapporti interpersonali. Dal 2002 al 2010 è stato Presidente di Anap, l’associazione nazionale anziani e pensionati legata a Confartigianato. Raffaele Zordanazzo, attuale presidente di Anap Padova, rcoonta con tristezza: «Abbiamo perso un uomo di grande spessore umano. Lorenzo Talami è stata una figura da imitare, ma difficilmente uguagliabile nella sua capacità di conoscere a fondo il mondo artigiano e di saperlo rappresentare. Molto amato dai nostri soci, Talami è stato per tutti noi un maestro di vita. Ci uniamo al dolore della sua famiglia, alla quale esprimiamo le nostre più sentite condoglianze».

I funerali

I funerali si terranno giovedì 11 luglio, alle ore 9.00, nella Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano, a Brusegana, Padova.