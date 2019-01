Confesercenti, si è spento Romano Varotto: fu tra i fondatori dell'associazione

Una figura storica. E un pezzo di Padova che ci lascia: Confesercenti piange la scomparsa di Romano Varotto, tra i fondatori della sezione locale dell'associazione delle micro imprese commerciali.

Il lutto

Nel lontano 1971, infatti, Romano Varotto - che ha gestito fino al dicembre del 1998 lo storico negozio di alimentari nella piazzetta di Salboro - diede vita con l'associazione Aela (che rappresentava oltre 100 negozi di alimentari tra la città di Padova e i comuni limitrofi) a Confesercenti Padova, insieme ad ambulanti e benzinai. Più volte premiato da Confesercenti per la sua attività commerciale e per l’impegno associativo, gli venne anche conferita la targa d’oro per i 40 anni di attività. Romano Varotto lascia la moglie Paola ed i figli Alessandro e Paride: l’ultimo saluto è fissato per lunedì prossimo nella chiesa di Salboro.