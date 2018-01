Via dell'Ippodromo, incontro Micalizzi-Mazzari

C'è già stato l'annunciato incontro tra l'assessore Andrea Micalizzi e Maurizio Mazzari, contitolare dell'omonima pasticceria di Mortise per cercare di mitigare i danni che la chiusura di via dell'Ippodromo causerà senz'altro alle attività economiche che insistono nella zona.

PROMESSE E TIMORI

"L'assessore è stato di parola - riferisce Maurizio Mazzari - e già all'indomani della mia richiesta è venuto in negozio per vedere il da farsi". Nel corso del'incontro, al quale era presente anche Vasco Mazzari, sono stati evidenziati i punti critici di un cantiere che si presenta alquanto problematico e che gli operatori temono possa rimanere in esercizio ben oltre la data del 15 marzo che oggi compare sui cartelli che sono stati installati in prossimità dell'area interessata. "L'assessore - continua Maurizio Mazzari - ha compreso benissimo i timori nostri e dei colleghi per le difficoltà che la tipologia di intervento causerà per parecchi mesi alle nostre attività. La sua proposta, che ho subito accolto, è stata dunque quella di organizzare quanto prima un incontro con i tecnici di AcegasApsAmga per verificare come e dove poter intervenire per cercare, se non altro, di limitare i danni". Nei prossimi giorni, pertanto, ci sarà l'incontro. "Ed in quella sede - conclude Mazzari - sapremo se esistono, come noi vivamente speriamo, soluzioni ad un problema che rischia, in caso contrario, di gravare sui bilanci delle nostre imprese per un buon terzo dell'intero 2018".

Nella foto: l'assessore Micalizzi con Vasco (a sinistra) e Maurizio Mazzari (a destra)