A Senigallia il movimento cristiano lavoratori di Padova guarda al futuro

Dal 6 all’8 settembre, a Senigallia, si è svolto “Dai diritti alle responsabilità. Un nuovo futuro per il paese”: seminario nazionale di studi e formazione organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori che ha coinvolto circa 500 persone fra laureati e dirigenti provenienti da tutta Italia.

Anche la delegazione di Padova ha partecipato a questo grande evento con un gruppo composto da 7 allievi. Durante il seminario, sviluppatosi attraverso lezioni condotte da docenti provenienti dalle più prestigiose università d’Italia, è stato posto l’accento su quanto sia importante la formazione di una coscienza critica, soprattutto fra i giovani, con l’obbiettivo di arginare i vari mali che affliggono il Paese: il conformismo propagandato dai social media, le basi della democrazia minate dal fenomeno delle Fake news, la demagogia ed il populismo che portano la massa a puntare il dito contro un nemico di volta in volta diverso distraendola dai veri problemi. Palese l’emozione nel corso della giornata conclusiva, svoltasi all’interno del Teatro Il Gabbiano di Senigallia davanti alle telecamere RAI, alla quale hanno partecipato il Presidente nazionale Carlo Costalli, il caporedattore del Tg1 Piero Damosso, l’ex direttore de Il Mattino Alessandro Barbano ed il prorettore dell’Università Cattolica Mario Taccolini. “Ormai da anni - spiega Carlina Valle, presidente di MCL Padova - il nostro Movimento organizza campus orientati a formare gli amministratori ed i dirigenti del futuro. Non posso che sottolineare con piacere la presenza di 7 ragazzi padovani: è un segno che fa ben sperare per il futuro di questa provincia.”

