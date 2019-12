Niente multe per i commercianti senza Pos, Bertin: «Giusto così»

Niente multe ai commercianti che non hanno il Pos per i pagamenti con carta di credito/debito. La notizia è stata data direttamente dal sottosegretario al Ministero dell’Economia e Finanze, Alessio Villarosa (M5S).

Il commento

Commenta Patrizio Bertin, presidente di Ascom Confcommercio Padova: «Sulla legge di bilancio in fase di definizione, e dunque sempre soggetta a modifiche anche dell’ultimissima ora, è sempre bene mantenere un certo margine di prudenza, ma nel provvedimento annunciato c’è un elemento che ci soddisfa appieno ed è quello sul quale abbiamo tanto insistito nel corso delle scorse settimane: nulla in contrario nei confronti dei pagamenti elettronici purchè vengano azzerate le commissioni bancarie per i piccoli commercianti. Dal momento che il mondo bancario non sembra di questo avviso credo sia giusto che i commercianti non siano gravati da multe».