Il mercato dei mutui in Veneto, a Padova variazione trimestrale del -0,6%

L'analisi fa riferimento al bollettino statistico II-2017, pubblicato da Banca d'Italia nel mese di Luglio 2017. Le famiglie venete hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 1.034,5 milioni di euro, che collocano la regione al quarto posto per totale erogato in Italia, con un'incidenza dell'8,41%; rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente in regione si registra una variazione delle erogazioni pari a +14,8%, per un controvalore di +133,7 milioni di euro.

VENETO. Se si osserva l'andamento delle erogazioni sui 12 mesi, e si analizzano quindi i volumi da Aprile 2016 a Marzo 2017, la regione Veneto mostra una variazione positiva pari a +16,2%, per un controvalore di + 615,5 mln di euro. Sono dunque stati erogati in questi ultimi dodici mesi 4.404,7 mln di euro, volumi che rappresentano l'8,64% del totale nazionale.

I DATI DEL SECONDO TRIMESTRE 2016

PROVINCE. Per quanto riguarda l'analisi a livello provinciale, la provincia di Padova ha erogato volumi per 177,3 mln di euro, la variazione sul trimestre è pari a -0,6%. I dodici appena trascorsi hanno evidenziato volumi per 840,5 mln di euro, corrispondenti a +10,0%. A Belluno sono stati erogati volumi per 30,3 mln di euro, corrispondenti a una variazione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente pari a -0,7%. Nei precedenti dodici mesi sono stati erogati 142,6 mln di euro (+5,1%).

VOLUMI. La provincia di Rovigo invece ha erogato volumi per 34,0 mln di euro, facendo registrare una variazione rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno pari a -1,0%. Nell'ultimo anno, invece, sono stati erogati 158,9 mln di euro, pari a +14,4%. Diversa la situazinoe in provincia di Treviso i volumi erogati sono stati 163,5 mln di euro, con una variazione pari a +4,9%. Quelli nei quattro trimestri considerati sono stati 725,5 mln di euro, (+18,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso). In provincia di Verona sono stati erogati volumi per 203,3 mln di euro, la variazione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente pari a +16,1%. Sommando i volumi dei precedenti quattro trimestri, i volumi sono stati 863,7 mln di euro e la variazione +16,0%.

VARIAZIONE. Venezia ha erogato volumi per 233,9 mln di euro, la variazione sul trimestre è pari a +21,4%. Questi dodici mesi hanno evidenziato volumi per 947,0 mln di euro e una variazione pari a +17,1%. La provincia di Vicenza ha erogato volumi per 192,2 mln di euro, facendo registrare una variazione sul trimestre pari a +43,5%. L'anno appena trascorso ha segnalato un totale di 726,5 mln di euro, con una variazione di +23,9%.

IMPORTO MEDIO DI MUTUO - VENETO. Attraverso l'elaborazione dei dati provenienti dalle agenzie di mediazione creditizia Kìron ed Epicas, l'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato la tendenza rispetto all'importo medio di mutuo erogato. Nel primo trimestre 2017 in Veneto si è registrato un importo medio di mutuo pari a 115.700 euro, in diminuzione rispetto a quanto rilevato durante lo stesso trimestre dell'anno precedente, quando il ticket medio ammontava a 116.800 euro. Mediamente colui che sottoscrive un mutuo nella regione viene finanziato circa il 2% in più rispetto al mutuatario medio italiano.