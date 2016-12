Vendite stabili a Natale: in crescita alimentari, giocattoli, profumeria e ristorazione

E’ già tempo di un primo bilancio delle vendite natalizie e, anche se l’andamento complessivo è all’insegna della stabilità rispetto al 2015 e i consumi non hanno ancora una vera ripartenza "possiamo, nonostante tutto, essere abbastanza soddisfatti". A dichiararlo il presidente della Confesercenti padovana, Nicola Rossi.

ALIMENTARE. Stando alle prime dichiarazioni degli associati, risultano in andamento positivo il settore alimentare dove successo notevole (incrementi anche del 20%) hanno avuto le strenne natalizie di prodotti tipici e natalizi, per l’intero settore alimentare comunque si segnala un andamento in crescita attorno al 5-10%;

GIOCATTOLI. Bene anche i giocattoli, dove la maggioranza degli intervistati dichiara un incremento nell’ordine del 10% rispetto al 2015 con un incremento consistente nel “traditional toys” tipo le costruzioni, giocattoli per neonati, giocattoli per sport, bene anche i giocattoli legati a film o cartoni di successo tipo Star Wars, Paw Patrol, Super Wings.

PROFUMERIA. Tiene, con qualche segnale di ripresa, la profumeria (+2-3%) soprattutto nei prodotti innovativi per la cura del corpo nelle creme e nelle fragranze innovative nei profumi.

RISTORAZIONE. Bene anche la ristorazione, che ha visto un andamento in crescita per il cenone e il pranzo di Natale, ma bene anche Santo Stefano e complessivamente la settimana prenatalizia (+5/10%),

ABBIGLIAMENTO. Stabile, con un piccolo segno negativo il settore dell’abbigliamento (-2/3%), forse effetto dell'imminente apertura dei saldi di fine stagione e della straripante proposta di vendite promozionali nel periodo prenatalizio. Tra i regali ancora una volta sono prevalsi maglie, camice, sciarpe ed accessori.

ELETTRONICA. Anche in questo settore, dopo anni di segni positivi, il Natale 2016 è all’insegna della stabilità se non di una leggera flessione (-0-2%) con una flessione degli smartphone.

LIBRI. Rimane uno dei regali preferiti anche per il 2016 (dopo abbigliamento è il più gettonato) ma anche in questo caso con una lieve flessione, anche se le vendite sono state trascinate dai best seller del momento (Saviano, Potter, Gramellini).

BENE I NEGOZI DEL CENTRO GRAZIE AL BEL TEMPO. Per quanto riguarda il territorio e le tipologie, i giorni di bel sole prima di Natale hanno favorito i centri storici che infatti in questo periodo hanno recuperato rispetto al periodo precedente. Tengono bene quindi le attività dei centri storici, segnali positivi arrivano anche dalle aree dove sono attivi i distretti commerciali, soffrono quartieri e aree urbane di piccoli comuni. Tengono anche le gallerie commerciali e i mercati. "I primi conti ci lasciano ancora fiducia - commenta Rossi - adesso ci misureremo con il weekend di Capodanno e poi con l’Epifania che sarà anticipata dai saldi. Sicuramente non possiamo fare salti di gioia o pensare che il peggio sia passato, ma anche in questo Natale qualche segnale positivo sembra essere confermato".