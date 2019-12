Affitto dei negozi, salta definitivamente la proroga della cedolare secca

In molti hanno sperato che la proroga per la cedolare secca al 21% (l’aliquota agevolata introdotta dalla legge di bilancio 2019 per i contratti di locazione commerciale stipulati nell’anno in corso) potesse valere anche per il 2020. E invece è definitivamente saltata.

Niente proroga

Una scelta che scontenta tutti, a partire da Silvia Dell'Uomo, presidente degli agenti immobiliari della Fimaa Ascom Confcommercio di Padova. La quale afferma: «Non solo non si fa nulla per disincentivare la concorrenza sleale, ma si fa di tutto per favorire la chiusura dei negozi tradizionali, non solo a danno del comparto immobiliare ma anche del commercio al dettaglio e della sicurezza delle nostre città, che vedono sempre più vetrine spegnersi e saracinesche chiudere definitivamente». La proroga dell’aliquota, pur non rappresentando l’unico elemento a potenziale favore, avrebbe comunque favorito la locazione degli immobili commerciali sfitti, rivitalizzando il tessuto sociale delle città e disincentivando la desertificazione dei centri storici. Aggiunge Silvia Dell'Uomo: «Resta poi un rammarico di fondo, ed è quello di vedersi cambiare le carte in tavola ad ogni piè sospinto. E questo, pur non rappresentando una novità, per chi fa impresa ha il valore di una pugnalata alle spalle. Così il governo invece di disincentivare la concorrenza sleale e far emergere il sommerso, incentiva la chiusura dei negozi di prossimità. Infatti, senza la cedolare secca del 21% sull'affitto, la pressione fiscale potrà arrivare al 48%».