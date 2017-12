“Non solo fisco": per un'informazione precisa e puntuale, la start up padovana

È stata lanciata lunedì la piattaforma “Non solo fisco”, ideata da un network di giovani professionisti che operano in diversi ambiti disciplinari: dalla consulenza fiscale al supporto contabile, dalla gestione della crisi d'impresa alla consulenza rivolta agli enti non profit, dall'amministrazione di condominio al contenzioso tributario.

PRESENZA SILENZIOSA.

Il progetto vuole essere un luogo in cui l’utente può raccogliere un'informazione precisa e puntuale: lavoratori dipendenti, pensionati, casalinghe, famiglie, imprenditori, lavoratori autonomi, società. Al tempo stesso il network vuole essere una presenza silenziosa e costante a supporto di tutti coloro che necessitano di un chiarimento, un approfondimento o di una consulenza.

SEMPRE INFORMATI.

Collegandosi alla piattaforma www.nonsolofisco.net ogni utente potrà essere sempre informato sulle novità in materia di lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni, imprenditoria, fiscalità, crisi d’impresa, etc con la possibilità di richiedere specifiche consulenze direttamente ai professionisti, autori degli articoli ivi presenti. Il progetto, in questa fase iniziale, vanta le firme di sette professionisti, con l’idea concreta di ampliarlo, già a partire dall’inizio del 2018, a nuovi ambiti (legale, innovazione, privacy, etc.) e quindi a nuovi autori.

CHI SONO.

Andrea Padoan: dottore commercialista e revisore legale in Padova, titolare dell'omonimo Studio, fa della revisione legale uno dei suoi cavalli di battaglia. Tra gli ideatori del progetto #NonSoloFisco, occupa un posto in cabina di regia per favorirne lo sviluppo e la miglior implementazione.

Davide Peron: amministratore di condominio in Padova, ha già maturato una buona esperienza nel settore immobiliare seguendo le orme del nonno paterno. Steve Jobs lo definirebbe la “one more things” del progetto #NonSoloFisco.

Enrico Savui: dottore commercialista e revisore legale in Bassano del Grappa (Vicenza), titolare dell'omonimo Studio, fa del non profit/terzo settore la sua scelta di vita professionale. Membro di commissioni di studio in ambito locale e nazionale, ha pubblicato diversi articoli per primarie riviste e tenuto molteplici convegni in tutto il territorio italiano.

Federica Milani: dottore commercialista e Revisore Legale in Castelfranco Veneto (Treviso), punta a fare dell’agricoltura il suo fiore all'occhiello. Si rivolge a questo settore con il sito dietroilvino.com, che ha creato e che cura personalmente. Arrivata nella squadra ormai a mercato chiuso, potrebbe rivelarsi il jolly mancante.

Loretta D'Orazio: dottore commercialista in L'Aquila (anche se padovana d'adozione), titolare dell'omonimo Studio, ha fatto della fiscalità e contabilità d’impresa una delle sue principali specializzazioni. Anima ideatrice del progetto #NonSoloFisco, coordinerà le sezioni contabilità e fiscalità.

Paolo Casini: consulente del Lavoro in Bologna, titolare dello Studio Felsineo, si occupa di Diritto del Lavoro e della Gestione delle Risorse Umane. È fondatore del magazine online Paghe Facili, di cui cura personalmente la Newsletter settimanale di aggiornamento normativo.

Silvia Zanon: dottore commercialista e revisore legale in Treviso, titolare dell'omonimo Studio, dopo un'esperienza in una multinazionale della revisione contabile, abbraccia l'ambito fallimentare e concorsuale, ricoprendo oggi molteplici incarichi come commissario/liquidatore.