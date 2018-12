Nozze d'oro per l'attività di Carlo Trevisan, il presidente degli agenti di commercio Ascom

Carlo Trevisan è il presidente di “50 & Più”, il raggruppamento dei senior di Ascom Confcommercio Padova, ma Trevisan, in questi giorni, ha anche raggiunto l’ambito traguardo dei 50 anni di attività come agente di commercio. Un traguardo che non fa altro che certificare, se mai ce ne fosse stato il bisogno, la sua leadership nell’ambito della categoria della quale è presidente provinciale della Fnaarc Confcommercio, la federazione di categoria, oltre che vicepresidente nazionale con delega per il Nordest e componente dell’assemblea dei delegati di Enasarco, l’ente previdenziale di agenti e rappresentanti di commercio.

La carriera

Ebbene, proprio per sottolineare una carriera più unica che rara, il consiglio provinciale della Fnaarc ha voluto consegnare a Trevisan una targa in occasione di un conviviale al Boccadoro di Noventa Padovana al quale, oltre ai componenti del consiglio, al segretario della categoria Enrico Rizzante e al vicepresidente di “50 & Più”, Giampietro Badan, è intervenuto anche il presidente dell’Ascom, Patrizio Bertin.

«Carlo – ha detto Bertin – è la filosofia dell’Ascom fatta persona: serietà professionale, impegno in favore della categoria, disponibilità sempre e comunque». «Il nostro presidente – ha sottolineato il vice, Enrico Baggio – è il miglior testimonial per chi, giovane, intende affrontare una professione difficile ma esaltante qual è quella dell’agente di commercio».