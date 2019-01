Nuovi strumenti digitali per la competitività delle PMI nei mercati internazionali

Uno strumento nuovo, pensato appositamente per le esigenze delle imprese esportatrici, in particolare delle pmi, facile da usare, veloce e disponibile direttamente online. E' 'Export Up', offerto da SACE SIMEST Gruppo CDP, con il quale le aziende sono accompagnate lungo l’intero processo di esportazione attraverso un 'customer journey digitale': dall’analisi sull’affidabilità della controparte estera alla stima dei costi dell’operazione, fino all’acquisto e gestione della copertura. Secondo la nota di SACE SIMEST, "dopo un 2017 da record, con una crescita del 7,4% e quasi 450 miliardi di euro di beni venduti, l’export italiano ha messo a segno una performance positiva anche nel 2018, con un +3,5% nei primi 11 mesi dell’anno".

"Tra le destinazioni a maggior potenziale, oltre all’area Ue, vi sono diversi mercati emergenti, tra cui India, Brasile e Africa sub-sahariana che presentano dinamiche di forte sviluppo ma anche contesti operativi complessi, soprattutto per le pmi. Oltre il 40% delle nostre esportazioni riguarda beni d’investimento, in particolare macchinari per l’industria, comparto in cui poter offrire dilazioni di pagamento a condizioni vantaggiose ed essere agili e tempestivi nelle risposte ai propri clienti, sono asset fondamentali per rimanere competitivi", spiega. Ed 'Export Up' è un booster per tutte quelle imprese che vogliono essere più competitive e incrementare sempre più il fatturato export: in pochi click, possono ottenere un parere immediato sulla fattibilità dell’operazione e una stima puntuale e vincolante dei costi che, da un lato, offre loro la certezza dell’incasso, dall’altro dà la possibilità di concedere dilazioni di pagamento in tutta sicurezza e con tempi di risposta molto brevi dall’avvio della fase di negoziazione.

Questo garantisce alle imprese una leva contrattuale in più e la possibilità di offrire prezzi più competitivi. In dettaglio, attraverso la piattaforma online di Export Up le aziende possono: ottenere una stima gratuita del prezzo dell’assicurazione in pochi click; richiedere un preventivo personalizzato bloccato per 3 mesi potendo così rispondere in maniera tempestiva e puntuale alle richieste di dilazione di pagamento dei propri clienti esteri; acquistare la polizza e assicurare la vendita dilazionata di beni di consumo o strumentali dal rischio di mancato pagamento, mancato recupero dei costi per revoca del contratto, indebita escussione delle fideiussioni, distruzione, danneggiamento, requisizione e confisca dei beni esportati. E, ancora, offrire ai propri clienti esteri pacchetti finanziari competitivi, con dilazioni di pagamento estese anche superiori ai 24 mesi.

Attraverso il sito www.sacesimest.it inoltre, le imprese potranno accedere all’intera gamma di prodotti assicurativi e finanziari di SACE SIMEST, in grado di soddisfare ogni esigenza connessa ai piani di crescita internazionale. Un partner chiave per sviluppare il business sfruttando le competenze e la conoscenza dei mercati emergenti maturate in quarant’anni di attività.