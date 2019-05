AcegasApsAmga, nominato il nuovo Cda: il presidente è Tomaso Tommasi di Vignano

L’Assemblea AcegasApsAmga, riunitasi giovedì 30 maggio 2019, ha proceduto al rinnovo per il prossimo triennio delle cariche sociali dell’azienda, controllata al 100% da Hera Spa.

Nuovo Cda

Il consiglio d’amministrazione sarà composto da 7 membri: 4 di nomina Hera, incluso il Presidente, e 3 di pertinenza, uno ciascuno, dei Comuni di Padova, Trieste e Udine, azionisti di Hera. Alla carica di Presidente è stato nominato Tomaso Tommasi di Vignano, Presidente Esecutivo di Hera fin dalla sua fondazione nel 2002 e dal 2013 al 2019 vicepresidente di AcegasApsAmga. Come espressione di Hera sono stati nominati consiglieri: Roberto Gasparetto, Luca Moroni e Stefano Venier. Come espressione dei comuni azionisti di Hera sono stati nominati consiglieri: Devis Casetta (Comune di Padova, biologo e libero professionista in campo ambientale), Giorgio Cudicio (Comune di Udine) e Marina Monassi (Comune di Trieste). Roberto Gasparetto, già consigliere d’amministrazione e direttore generale di AcegasApsAmga, ha assunto il ruolo di Amministratore Delegato.

Il nuovo Collegio Sindacale

L’Assemblea dei Soci ha inoltre proceduto al rinnovo del Collegio Sindacale. Presidente è stato nominato Matteo Rava. Sindaci effettivi saranno Myriam Amato e Antonio Venturini.