Da ottobre un corso per i creatori di app: uno su tre è introvabile, il 92% assunto in un anno

Cercasi creatori di app, ma uno su tre è introvabile a Padova. Una domanda in continua crescita, con fortissima richiesta di figure qualificate da parte delle aziende, che spesso non trovano i professionisti di cui hanno bisogno.

CONTROTENDENZA. Quella di progettisti di applicazioni mobile e web è una professione in netta controtendenza, con un’alta appetibilità sul mercato del lavoro e una bassa offerta. Tanto che il 32% delle imprese venete dichiara difficoltà a reperire personale qualificato, come evidenzia Unioncamere-Excelsior che alla voce “tecnici esperti in applicazioni” segnala 220 assunzioni previste in Veneto nel 2016, ma una su tre è di difficile reperimento.

CORSO BIENNALE. Per garantire alle imprese del territorio progettisti qualificati, ma anche offrire ai giovani neodiplomati l’opportunità di formarsi a una professione altamente ricercata, confindustria Padova servizi innovativi e tecnologici e Niuko Innovation & Knowledge avvieranno dal prossimo ottobre il corso biennale post diploma Tecnico superiore per applicazioni mobile, interfaccia utente, touch and voice, estensioni multicanale, mobile enterprise, servizi cloud. Le preselezioni si svolgeranno giovedì 20 luglio, alle ore 10.00, nella sede di Niuko a Padova (via E. P. Masini, 2 - zona Stanga). Il corso è biennale, con 2.000 ore di frequenza di cui 800 in stage, ed è aperto a diplomati e a disoccupati. Il titolo rilasciato al termine del biennio è riconosciuto in Italia e all'estero.

PRE SELEZIONI. “Padova intende cavalcare la sfida della formazione nell’era digitale e far decollare il link scuola-impresa nei settori a più alto potenziale di occupazione per i giovani - dichiara Ruggero Targhetta, presidente Confindustria Padova SIT -. Gli its sono super istituti tecnici post-diploma partecipati dalle imprese, un modello che funziona e che confindustria Padova ha contribuito ad avviare sul territorio con risultati molto positivi. Ora l’idea è rilanciare in ambito Ict, in particolare per lo sviluppo multipiattaforma mobile e web, alla costante ricerca di figure tecniche specializzate” Le preselezioni sono in programma giovedì 20 luglio, alle ore 10.00 nella sede di Niuko Innovation & Knowledge, in via E. P. Masini 2 a Padova (zona Stanga). Per informazioni e per iscriversi alle preselezioni: www.tecnicosuperiorekennedy.it, marta.montalto@niuko.it.