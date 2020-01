Ascom Confcommercio Padova, rinnovato il direttivo del gruppo tematico Servizi & Sviluppo

È stato rinnovato il direttivo del gruppo tematico Servizi & Sviluppo di Ascom Confcommercio Padova.

Servizi & Sviluppo

Servizi & Sviluppo, attraverso i suoi consiglieri, rappresenta complessivamente quasi 400 aziende nei settori ICT, consulenza aziendale, logistica e comunicazione. Alla presidenza è stato confermato Nicola Bertin, alla vice presidenza Mario Beltrame e sono stati eletti consiglieri Stefano De Troia, Roberto Donolato, Massimiliano Losego, Gianluca Pollesel e Nicole Spielmann. Secondo gli ultimi dati di Unioncamere, relativi al terzo trimestre del 2019, le aziende dei servizi alle imprese hanno registrato un incremento del 2% circa, confermando l’importanza strategica di questo comparto che si connota come e funzionale alla crescita delle aziende locali di cui rappresenta il 20%. Si tratta però di una realtà parcellizzata, formata da micro e piccole imprese, che è necessario si riconoscano nelle associazioni di categoria per acquisire forza e peso. Obiettivo del nuovo consiglio sarà dunque quello di verificare quali siano i piani strategici ed infrastrutturali e lo sviluppo del territorio previsti nella programmazione delle amministrazioni locali, per poter efficacemente interagire al fine di valorizzare un settore strategico che è in crescita costante. A tal fine è in preparazione un questionario relativo alle previsioni per il 2020 che verrà somministrato alle aziende del territorio per recuperare quanti più dati possibile utili ad analizzare e capire le esigenze degli operatori locali.