Cannella apre il nuovo store all'Ipercity di Albignasego: mercoledì l'inaugurazione

Nuova apertura in provincia di Padova per il brand made in Italy che continua il suo piano di espansione. Ancora una new opening in Veneto per Cannella che mercoledì 28 marzo aprirà le porte ad Albignasego presso il Centro Commerciale Ipercity, di un punto di riferimento per lo shopping dell’intera provincia. Lo store di 100 mq, il quinto della regione, vedrà 4 nuove assunzioni in fase di start up, si inserisce nel fitto piano di espansione del brand, che anche per il 2018 coinvolgerà da nord a sud tutta la penisola.

Il brand

All’interno del punto vendita, essenziale e raffinato, perfettamente in linea con lo stile Cannella, è presente la nuova collezione P/E 2018. Grazie ad una gamma di capi ampia e versatile, gli outfit sono ideali per ogni momento della giornata, da quello più formale a quello più casual, fino alla cerimonia, con proposte sobrie ed eleganti. Completano la gamma le borse di Cannella, la collezione di accessori dall'allure contemporanea e non omologata, fatta di forme e materiali innovativi e la linea C di Cannella dedicata alle plus-size, per un curvy-look sobrio e ricercato.