Nuovo supermercato a Montegrotto, Ascom:“Il turismo non ha bisogno di cemento”

È un messaggio chiaro quello che sostiene da tempo l’Ascom Confcommercio ed è ciò che l’Ascom ribadisce anche riguardo al progettato nuovo Despar a Montegrotto Terme. “La nostra – spiega il presidente dell’Ascom, Patrizio Bertin – è una posizione che non cambia a seconda del colore delle diverse amministrazioni: siamo contrari alla cementificazione e, ovviamente, siamo contrari alla proliferazioni di grandi strutture di vendita ce di supermercati che, sicuramente, vanno a discapito delle piccole attività commerciali, presidi antidegrado e, per ciò che riguarda l’ambito turistico, tessuto imprescindibile anche per le attività ricettive”.



NON CE N'È BISOGNO. Dunque una posizione di carattere generale che, ovviamente, trova pieno riscontro anche nella vicenda sampietrina. “L’idea che a Montegrotto – aggiunge Lorena Durello, fiduciaria Ascom per il comune termale – si prospetti la realizzazione di un nuovo supermercato, non corrisponde né ad un bisogno commerciale né, soprattutto, ad una valenza turistica. I turisti chiedono piccoli negozi, chiedono verde, chiedono alberghi che non siano “minacciati” dal traffico sia esso veicolare o anche, semplicemente, quello che deriva dal carico e scarico dei Tir che si avvicendano nel parcheggio di un supermercato”.

CUBATURA NUOVA. Nello specifico, poi, non vi è nemmeno l’esigenza di una riqualificazione.“Qui si tratta di cubatura nuova – aggiunge la fiduciaria Ascom – e le nuove cubature, soprattutto se interessano l’area termale, non possono essere ben accette. Per questo non siamo d’accordo sulla realizzazione di un supermercato che poi avrebbe riflessi negativi proprio su un’attività alberghiera”.

SVILUPPO SOSTENIBILE. Il problema è che la storia non è di questi giorni ma fa data dalla precedente amministrazione. “Anche se il nostro giudizio sul passato è chiaro, noi non siamo alla ricerca di responsabilità – aggiunge Michele Ghiraldo, presidente mandamentale dell’Ascom – ma di soluzioni che non vanifichino l’impegno di chi, come noi, cerca uno sviluppo sostenibile del nostro territorio”.