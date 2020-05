Workshop online: “Cercare lavoro dopo il Covid-19: da dove iniziare?”

Giovedì 21 maggio alle 17, l’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova propone un workshop online dedicato alla ricerca del lavoro dopo il COVID19. L’appuntamento è a cura di Roberto Mairo, psicologo del lavoro e fondatore de www.ilcercatoredilavoro.it.

Come partecipare

L’incontro si svolge sulla piattaforma gratuita Zoom. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione attraverso l’apposito modulo online.

Il giorno dell’incontro, i partecipanti riceveranno via mail il link per accedere al workshop online.

Il workshop

Il workshop ha l’obiettivo di valutare assieme ai partecipanti come stanno cambiando le regole del mercato del lavoro, alla luce dell’attuale situazione sanitaria.

Il relatore cercherà di analizzare quali sfide dovrà affrontare chi cerca lavoro, anche dopo la fine dell’emergenza, e quali nuove strategie sarà necessario mettere in campo nella “nuova normalità“.

Questo scenario può essere limitante o diventare una spinta per reinventarsi: come in ogni situazione, dipende dal singolo individuo se subire la realtà o coglierne le opportunità.

Per informazioni

Ufficio Progetto Giovani – area Informagiovani

via Altinate, 71 – 35121 Padova

Tel.: 049 8204742

Mail: informagiovani@comune.padova.it