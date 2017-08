Lavoro temporaneo: un progetto di 6 mesi per 5 persone: domande fino al 4 settembre

Il Comune di Cadoneghe ha aderito al bando della Regione che promuove l’inclusione sociale attraverso progetti per l'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele. L'azione è realizzata in collaborazione con la Regione Veneto, Synergie Italia Spa Agenzia per il Lavoro e Veneto Insieme Soc .coop. sociale consortile. L'iniziativa consentirà di impiegare complessivamente 5 persone attraverso un percorso formativo e un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 6 mesi, con inserimento lavorativo presso una cooperativa sociale/consorzio (quale datore di lavoro) in attività che interesseranno servizi di interesse generale e rivolti alla collettività, di carattere straordinario e temporaneo, da svolgersi nell'ambito del territorio comunale.



DETTAGLI. Per il Comune di Cadoneghe sono stati attivati 3 diversi percorsi, per i quali i candidati potranno esprimere la loro preferenza (riorganizzazione e digitalizzazione dell'archivio generale del Comune, attività di assistenza agli anziani presso il centro polifunzionale Spinelli e piccoli interventi di riparazione e riverniciatura di manufatti dell'arredo urbano). Destinatarie del progetto sono le persone in condizione di disoccupazione di lunga durata (da più di 12 mesi non interrotti) e iscritte al Centro per l'Impiego e le persone in stato di vulnerabilità (persone con disabilità, svantaggiate, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione, beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria) e altri soggetti presi in carico dai servizi sociali, a prescindere dalla durata della disoccupazione ma comunque iscritti al Centro per l'Impiego. Il candidato dovrà avere compiuto 30 anni di età, avere residenza o domicilio temporaneo nel Comune di Cadoneghe e produrre la documentazione di un indicatore ISEE ordinario 2017 di importo inferiore o uguale a 13mila euro.



COME FARE. Per partecipare alla selezione occorre presentare al Comune di Cadoneghe la domanda di adesione (scaricabile dal sito Internet dell’ente) completa di tutte le informazioni e della documentazione necessarie. Le adesioni devono pervenire entro le ore 12.30 del giorno 4 settembre 2017. La selezione dei candidati, sulla base delle domande presentate e ritenute regolari, sarà effettuata il giorno 6 settembre 2017, alle ore 15, presso il Municipio di Cadoneghe.