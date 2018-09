Il Movimento Cristiano Lavoratori di Padova cerca giovani per il servizio civile: i dettagli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Il Movimento Cristiano Lavoratori ha aperto il bando per la selezione di 28.967 volontari da impiegare nei progetti di servizio civile.

L'offerta

La sede di Padova è alla ricerca di giovani, di età compresa fra i 18 e 28 anni, che abbiano il desiderio di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti. “Il Servizio Civile - spiega Carlina Valle (Presidente Mcl di Padova e Rovigo) garantisce ai giovani una forte valenza educativa e formativa ed è un'importante e spesso unica occasione di crescita personale, un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare l’inserimento sociale e professionale contribuendo allo sviluppo culturale ed economico di un Paese.”

Info utili

Per i volontari è previsto un impegno di circa un anno per 30 ore alla settimana ed un rimborso di 433 euro netti mensili. Tutta la documentazione richiesta per le candidature potrà essere scaricata dal sito www.mcl.it nella sezione “servizio civile”. Gli aspiranti volontari dovranno far pervenire la domanda di partecipazione tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo serviziocivilemcl@pec.it; oppure a mezzo raccomandata all’indirizzo Mcl - Servizio Civile Nazionale Via L. Luzzatti 13/a – 00185 Roma; oppure ancora tramite consegna a mano nella sede di Mcl Padova situata in Via Michele San Micheli 5/b. Il termine per l’invio delle domande è fissato al 28 settembre 2018.

Gallery